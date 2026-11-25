Luego de que Paola Dalay explotara tras su viaje con César Romo y aclarara si lo pagó José Eduardo Derbez, la creadora de contenido compartió una tierna fotografía junto a su hija tras su regreso a la Ciudad de México; sin embargo, más allá de la emotiva imagen, un gesto por parte del futbolista no pasó desapercibido. ¿Entra en su papel de padrastro? ¡Te contamos los detalles!

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Paola Dalay enfrentó críticas por su viaje con César Romo. / Redes sociales

¿Por qué el viaje de Paola Dalay y César Romo fue relacionado con José Eduardo Derbez?

Mientras Paola Dalay defendía su viaje “romántico” con César Romo por las playas de Cancún, el nombre de José Eduardo Derbez salió a relucir en las publicaciones de la influencer, pues algunos usuarios especularon que había sido pagado con la pensión que el actor le da a su hija menor.

Ante las críticas que se despertaron, la creadora de contenido respondió de manera contundente: “Ya supéralo, mujer. Juega por gusto, no por necesidad. Que alguien no sea famoso no significa que sea pobre”, escribió en la sección de comentarios de una de sus publicaciones.

Mientras que José Eduardo Derbez optó por mantenerse callado ante la polémica, al igual que el futbolista César Romo, quien ya comienza a tener interacción con Paola Dalay en redes sociales, incluso en las fotografías en las que la influencer aparece con su hija menor.

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Viaje de Paola Dalay y César Romo envuelto en la polémica. / Redes sociales

¿César Romo ya convive con la hija de Paola Dalay y José Eduardo Derbez?

En medio de las críticas que despertó el viaje de Paola Dalay y César Romo, la influencer compartió una tierna fotografía junto a su hija menor luego de pasar un fin de semana fuera de la Ciudad de México. En la publicación se ve a la influencer abrazada de la pequeña, mientras ambas sonríen a la cámara.

Pese a que Dalay no colocó ningún mensaje, el futbolista César Romo se hizo presente con un comentario que encendió las conversaciones entre los usuarios. “Me encanta lo tierna que eres con (tu hija)”, expresó; palabras que recibieron un “me gusta” por parte de Dalay y varias reacciones, como:



“Tú de verdad no opines”.

“Tampoco es de a fuerza comentar”.

“Ya veo a la Paola peleando por la pensión de millones”.

Hasta el momento, se desconoce si Paola Dalay ya presentó a la menor con César Romo tras anunciar su separación de José Eduardo Derbez, pero su breve comentario ya está generando cientos de especulaciones en redes sobre si comienza a asumir un rol de padrastro.

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¿Qué piensa José Eduardo Derbez sobre un acercamiento entre su hija y César Romo?

Hasta el momento, el hijo de Eugenio Derbez no se ha pronunciado sobre el comentario de César Romo en la publicación de su ex, pero semanas atrás José Eduardo Derbez lanzó una advertencia a Paola Dalay sobre el futbolista con el que está saliendo.

Pese a que el conductor de Miembros al aire dijo tener conocimiento de que su ex se estaba dando una nueva oportunidad en el amor, dejó claro que le gustaría saber con quién convive su hija sin necesidad de formar una amistad o relación cercana.

“Tiene que elegir bien con quién va a estar porque tiene una hija, ¿no?... Que sea feliz, es más, si me lo quiere presentar, que me lo presente. No sé si (tendría) una amistad como tal (con la nueva pareja de mi ex), pero al menos saber con quién convive mi hija”. José Eduardo Derbez

Desde aquel encuentro con la prensa, José Eduardo Derbez no ha dado nuevos detalles sobre su ruptura y la convivencia que mantiene con su hija, por lo que sus futuras reacciones siguen siendo un tema de conversación.

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