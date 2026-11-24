La relación entre José Eduardo Derbez y la DJ Mariana Bo vuelve a ser tema de conversación en redes sociales, luego de que la artista musical compartiera un polémico mensaje en su cuenta oficial de X, el cual, muchos aseguran se trata de una “indirecta” a Paola Dalay, la ahora ex del actor. ¿Qué escribió?

¿Mariana Bo en conflicto con la ex de José Eduardo Derbez? / Redes sociales y canva

Este es el mensaje que la DJ Mariana Bo, relacionada a José Eduardo Derbez, compartió en X

Hace apenas dos días Mariana Bo publicó un curioso mensaje en su cuenta oficial de X, en el cual, arremetía directamente contra alguien, aunque no dijo el nombre de la persona a quien se refería.

Alrededor de la medianoche del domingo 22 de noviembre, Mariana Bo publicó el siguiente texto:

Yo tengo talento, ella no. Lol. Mariana Bo

En cuestión de minutos, la publicación se compartió, internautas se preguntaban el destino de su comentario, si es que se trataba de su vida profesional (musical) o respecto a su reciente vínculo amoroso. ¿Ella lo reveló?

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¿Mariana Bo habló mal de Paola Dalay? / Redes Sociales

¿Mariana Bo confirma indirecta a Paola Dalay en redes sociales?

La nueva novia de José Eduardo Derbez, Mariana Bo, no mencionó nombres, pero tras el revuelo ocasionado con su publicación, compartió una segunda actualización en la que escribió: “ ¿Por qué se atacan? No hablo de K, se fueron por otro lado ”, mencionó Mariana.

Después de esto, usuarios de X aseguraron que se trataba de un mensaje para la Karime Pindter, luego de versiones que las colocaban juntas en algún momento. Aunque la propia Mariana dijo que “no hablaba de K”, su post se llenó de críticas en su contra:



“ Empiezas y no te aguantas ”,

”, “ Una cortina de humo nada más ” y,

” y, “ Y todavía pones que no hablas de ‘K’ ”.

Paralelo a esto, la polémica sigue aumentando, ¿será que sí hablaba de Karime?

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¿Mariana Bo envió indirecta a Karime Pindter? / X: Mariana Bo

¿Mariana Bo y Karime Pindter fueron novias?

No hay confirmación de que Karime Pindter y Mariana Bo hayan tenido una relación formal, aunque en los últimos días volvieron a circular versiones sobre un supuesto romance entre ambas.

Los rumores surgieron después de que Karime compartiera la anécdota de una chica con quien tuvo un acercamiento. Según relató la influencer, cuando apenas se estaban conociendo, esta persona la buscaba con insistencia e incluso la esperaba en lugares a los que ella no la había invitado. Aunque Karime no dio nombres, usuarios en redes sociales asociaron su historia con Mariana Bo.

De acuerdo con Mariana Bo, al principio no tenía interés en Karime, pero cuando empezó a corresponderle, fue la influencer quien comenzó a ignorarla. Ante ese giro, la DJ optó por alejarse y el vínculo entre ambas nunca llegó a convertirse en una relación formal:

Estuvo atrás de mi y yo estuve como que no la pelaba al principio (…) empecé a conocerla mejor, me fui a Tailandia y regrese y ‘hay que vernos’ y me ghostea, este pe*o no va, la neta no va conmigo. Mariana Bo

Es por ello que varios ven lejano el romance entre José Eduardo Derbez y Mariana Bo, pues la DJ se había declarado parte de la comunidad LGBTQ+. ¿Qué cambió entonces?

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