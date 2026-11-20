Luego de varios días de especulaciones sobre el romance entre Mariana Bo y José Eduardo Derbez, fue ella quien rompió el silencio hace unas horas y además de confirmar el “secreto a voces”, reaccionó a las comparaciones con Paola Dalay, la expareja de él. ¿Qué dijo exactamente?

José Eduardo Derbez conoció a Mariana Bo hace años / Redes Sociales

Mariana Bo confirma que ella y José Eduardo Derbez están saliendo: ¿Qué dijo?

En un reciente encuentro con la prensa, Mariana Bo fue cuestionada sobre su “vínculo” con José Eduardo Derbez, pregunta que fue derivada de las múltiples señales que indicaban que ambos se estaban dando una oportunidad.

Ante esto, la DJ confesó que, en efecto, están saliendo y conociéndose:

Claro, estamos saliendo. Nos estamos conociendo. Mariana Bo

Además, la artista detalló que se trata de una decisión que ella consideró “fácil”, ya que él es todo un caballero, y esa es una de las condiciones que pone para poder salir con alguien:

Es muy caballeroso, no estaría saliendo con él si no fuera tan caballeroso. A mí me gusta la gente de mentes brillantes, educada y la verdad él cumple todo. Estoy feliz, estoy soltera, él también, así que sí. Mariana Bo

Mariana mencionó que tienen tiempo de conocerse, pero salir en otro plan fue algo reciente. ¿Qué dijo sobre Paola Dalay?

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Mariana Bo y José Eduardo Derbez de romance / Redes sociales

Mariana Bo responde a las comparaciones con Paola Dalay, ex de José Eduardo Derbez: Esto dijo

Una de las preguntas que causó debate fue sobre su “parecido” físico con Paola Dalay, ex de José Eduardo Derbez, de manera casi inmediata, Mariana se rió y dijo: “ ¿Ustedes qué creen? ”.

Antes de empezar comparaciones, sí comentó que se siente diferente a ella, más en una faceta “darks”, más “oscura”, yo soy músico, ella no. Mariana Bo

Otro curioso detalles de sus declaraciones, fue sobre Victoria Ruffo, asegurando que es seguidora del trabajo de la actriz en el espectáculo:

Yo soy fan, Victoria es una top, igual que su hijo. Me encantaría conocerla. Mariana Bo

Es así que por fin se confirmó lo que muchos aseguraban, y se espera que, próximamente, Victoria Ruffo pueda conocer a la nueva “nuera”.

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¿Cuál es la trayectoria de Mariana Bo en la música?

Mariana Bo, cuyo verdadero nombre es Sandra Mariana Borrego, es una DJ, violinista y productora originaria de México que se ha ganado un lugar a nivel internacional con un estilo que fusiona el violín eléctrico con música electrónica.

La artista coincidió con José Eduardo durante el rodaje de Par de ideotas, un proyecto en el que Vadhir “N” también tomó parte. Durante una charla con Ventaneando, Mariana contó cómo fue que empezó su acercamiento con el actor.

Se ha dicho recientemente que, presuntamente, la relación entre Victoria Ruffo y Paola Dalay habría quedado fracturada tras su separación. ¿Será?

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