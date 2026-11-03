Paola Dalay habría arremetido vs. José Eduardo Derbez tras críticas por su romance: "¿Lo aplauden?” FOTO

A días de que José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirmaron su separación tras meses de rumores, la creadora de contenido respondió contundente a la ola de críticas que rodean su labor como ‘mamá’ luego de confirmar que está saliendo con el futbolista César Romo. ¿Cansada de la polémica? ¡Te contamos los detalles!

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Paola Dalay lanza contundente indirecta a José Eduardo Derbez. / Mezcalent, Canva

¿Cuándo y cómo confirmaron su ruptura Paola Dalay y José Eduardo Derbez?

José Eduardo Derbez y Paola Dalay rompieron el silencio la tarde del 1 de noviembre a través de un video en el que admitieron estar separados desde hace semanas, pero que no habían hecho pública su decisión porque “no sabían cómo hacerlo”.

Por su parte, el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez explicó: “Tomamos la decisión de separarnos, con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija, y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años”.

Además de resaltar el cariño que existe, José Eduardo y Paola Dalay señalaron que priorizan la estabilidad de su hija y el video solo fue creado con la finalidad de ‘formalizar’ su decisión, pues pese a ya no estar juntos como pareja, seguirán cumpliendo con su rol como papás.

“Nada más para hacerlo oficial de que ya no estamos juntos. Siempre vamos a estar pendientes de nuestra hija”. José Eduardo Derbez

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Paola Dalay lanza contundente indirecta a José Eduardo Derbez. / Redes sociales

¿Por qué Paola Dalay enfrenta críticas tras su separación de José Eduardo Derbez?

Minutos después de que la pareja confirmó su separación, surgieron rumores de que Paola Dalay le había puesto el cuerno a José Eduardo Derbez. Las especulaciones surgieron debido a que la influencer compartió horas antes una foto junto al futbolista César Romo en su cuenta de Instagram, mientras que el actor compartió un video con su hija previo al Día de Muertos.

Ante la ola de críticas, Dalay decidió romper el silencio a través de una entrevista a Gustavo Adolfo Infante, en la que confirmó que está conociendo a César Romo y desmintió los señalamientos de presunta infidelidad, asegurando que, desde hace meses ya no está con el actor.

“Sí, estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí después de haber terminado con José Eduardo. Aunque no era público (la separación), yo seguí con mi vida, como él también lo hizo y está bien”. Paola Dalay

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Él es César Romo, nuevo “ligue” de Paola Dalay / Redes sociales/Mezcalent

¿Cómo respondió Paola Dalay a las críticas por salir con el futbolista César Romo?

Pese a que Paola Dalay confirmó su relación con César Romo tras separarse de José Eduardo Derbez, las críticas a la influencer por su labor como ‘mamá’ no se hicieron esperar. Principalmente en redes, usuarios compararon a Dalay con Christian Nodal y cuestionaron que mientras ella estaba con el futbolista, el actor se encontraba con su hija.

Ante dichos comentarios, Paola Dalay lanzó una posible indirecta a su ex en la que también se pronunció ante los comentarios negativos que ha recibido por su labor como mamá. En la imagen compartida en su historia de Instagram se lee: “A ella la critican por seguir siendo mujer. A él lo aplauden por ser papá”.

Hasta el momento, José Eduardo Derbez no ha respondido directamente a la imagen, pero en un reciente podcast dejó claro que su intención nunca será hablar mal de la mamá de su hija. ¿Iniciará un pleito en redes?

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