¿José Eduardo Derbez sabía que terminaría con Paola Dalay? Polémico mensaje de 2023 resurge tras su separación

La separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay sigue dando de qué hablar. Después de confirmar que su relación llegó a su fin, una antigua publicación del actor comenzó a circular nuevamente en redes sociales y llamó la atención por su inquietante contenido: hablaba de terminar una relación por desconfianza e inseguridades, justo algunos de los temas que ahora despiertan curiosidad entre sus seguidores.

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¿José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirmar ruptura? / Redes sociales

¿Cómo confirmaron su separación José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

La ruptura de José Eduardo Derbez y Paola Dalay fue confirmada por la propia expareja mediante un video compartido en redes sociales, donde explicaron que la decisión había sido tomada semanas atrás.

El hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez aclaró que ambos eligieron guardar silencio durante algún tiempo, principalmente para proteger la estabilidad de su hija y procesar la situación en privado.

“Tomamos la decisión de separarnos, con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija, y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años”, expresó José Eduardo. Más adelante agregó: “Nada más para hacerlo oficial de que ya no estamos juntos. Siempre vamos a estar pendientes de nuestra hija”.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron su separación en un video para redes sociales / Redes sociales

¿José Eduardo Derbez presentía su ruptura con Paola Dalay? Resurge mensaje de 2023 que hablaba de separación

Ahora que la separación es una realidad, muchos internautas recordaron una publicación realizada por José Eduardo Derbez en 2023 que, vista en retrospectiva, llamó la atención de sus seguidores.

En aquel mensaje, el conductor hablaba de una supuesta ruptura provocada por “desconfianza” e “inseguridades”, e incluso aseguraba: “Hoy decidimos que no era sano seguir juntos”. Las frases parecían anunciar el final de la relación.

El texto continuaba diciendo: “Me siento triste pero yo sé que estaremos mejor así, y sé que encontraremos algo mejor, no solo yo... Ambos”. Por supuesto, el mensaje causó preocupación entre los fans en ese momento, pues parecía una despedida definitiva.

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¿La publicación de José Eduardo Derbez fue un mal augurio o una broma que terminó haciéndose realidad?

Lo curioso es que la publicación de 2023 no era real. Después de varias líneas dramáticas, José Eduardo sorprendía con el verdadero final del mensaje: “Solo queda darle las gracias con lágrimas en los ojos, a toda esa gente metiche que sigue leyendo esto, no nos vamos a dejar, solo quería ver a quién le encanta el chisme”, escribió entre bromas, dejando claro que se trataba de una cadena humorística que circulaba en redes.

Incluso remató con una declaración de amor para Paola Dalay: “Porque nos amamos un montón y nos sentimos muy felices juntos, y ni de pedo vamos a terminar”. Por eso, ahora que la pareja confirmó su separación años después, algunos usuarios consideran aquella publicación una simple coincidencia, mientras que otros creen que las palabras cobran un significado completamente distinto con el paso del tiempo.

Lo cierto es que José Eduardo Derbez y Paola Dalay han insistido en que su ruptura ocurrió en buenos términos y sin escándalos. Mientras el actor continúa enfocado en su faceta como padre, la influencer ya habría iniciado una nueva etapa sentimental.