Eugenio Derbez ‘reacciona’ tras separación de José Eduardo y Paola Dalay; ella manda mensaje: “que hablen”

La separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay es uno de los temas que está causando furor en el mundo del espectáculo mexicano, y la prensa ya busca conocer la opinión del círculo cercano del actor, incluida su familia.

Mientras Victoria Ruffo ya habló públicamente al respecto, Eugenio Derbez tuvo actividad en sus redes sociales luego de que se diera a conocer la polémica separación de su hijo.

Asimismo, la propia Paola Dalay compartió una nueva publicación en Instagram, acompañada de un contundente mensaje que llamó la atención de sus seguidores.

¿Qué dijeron?

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron su separación en un video para redes sociales / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

El pasado 1 de noviembre, ambos confirmaron su ruptura a través de un video en redes sociales. Explicaron que habían tomado la decisión desde tiempo atrás, pero que no se sentían preparados para hacerla pública. También aseguraron que, pese a dejar de ser pareja, mantienen una relación de cariño y respeto, principalmente por el bienestar de su hija.

Sin embargo, la polémica aumentó después de que Paola compartiera una foto junto al futbolista César Romo durante un evento de automovilismo, lo que provocó especulaciones sobre una posible infidelidad.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Paola Dalay confirmó que está saliendo con el deportista, aunque aclaró que todavía no son novios y que comenzaron a conocerse después de terminar su relación con José Eduardo.

Paola también negó que hubiera existido una infidelidad de cualquiera de los dos durante su noviazgo y aseguró que siempre se respetaron. Por su parte, José Eduardo ya había descartado que una tercera persona fuera el motivo de la separación.

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Paola Dalay confirmó estar saliendo con el futbolista, César Romo / Redes sociales

Eugenio Derbez reaparece en redes sociales tras separación de su hijo, José Eduardo Derbez

Horas después de que la pareja anunciara oficialmente su separación, Eugenio Derbez tuvo actividad en sus redes sociales al compartir una historia de Instagram.

Aunque surgieron especulaciones sobre si se trataba de una reacción o algún comentario relacionado con la ruptura de su hijo, la publicación no tenía nada que ver con la situación.

El actor reposteó una historia en la que aparecía un disfraz de Halloween inspirado en ‘Marilyn Mensón’, uno de los personajes que creó para su programa ‘Derbez en cuando’.

Hasta el momento, Eugenio Derbez no ha hecho ningún comentario sobre la reciente separación de José Eduardo y Paola Dalay.

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Eugenio Derbez repostea historia en Instagram / Captura de pantalla

Paola Dalay lanza fuerte mensaje a las críticas por su nuevo romance con el futbolista César Romo

Paola Dalay ha permanecido activa en redes sociales después de anunciar su separación de José Eduardo Derbez y ha compartido varias fotografías de su experiencia en el evento de automovilismo celebrado el pasado fin de semana.

En una nueva publicación, la influencer compartió un carrusel de imágenes de su visita al evento, donde precisamente surgió la polémica por la fotografía en la que aparece junto al futbolista César Romo.

En la descripción de la publicación, Paola lanzó un contundente mensaje que fue interpretado como una respuesta a las críticas que ha recibido luego de confirmar que está saliendo con el deportista.

“Que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen”, escribió.

Asimismo, César Romo también publicó una atrevida foto en redes, que muchos interpretaron como una burla para el hijo de Eugenio Derbez.

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