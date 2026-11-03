José Eduardo Derbez comparte preocupante FOTO tras ruptura y nueva ‘relación’ de su ex, Paola Dalay

“José Eduardo Derbez está sumamente afectado por su separación de Paola Dalay”. Esto es lo que se dice en redes sociales tras una fotografía que el hijo de Victoria Ruffo compartió después de que su ahora expareja confirmara que tenía una “relación” con César Romo. Te contamos qué está pasando.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron su ruptura hace unos días / Mezcalent

¿Por qué José Eduardo Derbez y Paola Dalay se separaron?

El pasado 1 de noviembre, José Eduardo Derbez y Paola Dalay compartieron un video confirmando su separación. Esto, después de meses de rumores y negación por parte de ambos. De forma breve y concisa, señalaron que la ruptura se dio hace meses, asegurando que todo se dio de forma pacífica.

Dijeron que no habían dicho nada antes porque no sabían cómo hacerlo, además de que, al parecer, todavía no tenían las cosas claras.

“Si no lo habíamos dicho antes, era porque tampoco sabíamos cómo decirlo. Ni nosotros sabíamos qué onda. Bueno, nada más para hacerlo oficial, ya no estamos juntos. Siempre vamos a estar pendientes de nuestra hija”, indicó José Eduardo Derbez.

Si bien ambos han reiterado que todo terminó bien y mantienen una relación cordial por el bien de su pequeña, hay mucha especulación sobre el asunto. Se ha acusado a Paola de presuntamente haberse sido infiel con César Romo. Y es que se viralizó una imagen de ella junto al futbolista en un evento reciente de la Fórmula 1.

Cuando se le cuestionó a Dalay sobre su relación con Romo, esta admitió que sí estaba saliendo con el futbolista. Si bien aclaró que no eran novios como tal, indicó que se estaban conociendo y todo estaba “fluyendo bastante bien” entre ellos. De igual forma mencionó que se conocieron después de su ruptura con José Eduardo.

“Sí, estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí después de haber terminado con José Eduardo. Aunque no era público (la separación), yo seguí con mi vida, como él también lo hizo y está bien… Lo único que sí les puedo decir es que no hubo infidelidades de parte de ninguno de los dos. Estamos muy tranquilos por ese lado”. Paola Dalay

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron su separación en un video para redes sociales / Redes sociales

José Eduardo Derbez y la preocupante FOTO tras ruptura con Paola Dalay

Muchos internautas han opinado que José Eduardo Derbez sería el más “afectado” por la ruptura y la nueva relación de Paola Dalay. Internautas argumentan que el actor se ve “decaído” y “muy triste”.

Los que apoyan esta teoría mencionaron su aspecto en una entrevista reciente para el pódcast de ‘Diablito’. Dicen que José Eduardo tenía los “ojos llorosos” y hablaba de una forma “más seria”. Algo que también llamó la atención es que, durante la conversación, dijera que jamás hablaría mal de su exnovia, pues es alguien que estará “en su vida por siempre”.

Ahora, las preocupaciones aumentan con una foto que compartió en sus historias de Instagram. Sin una canción de fondo o mensaje, subió una selfie en la que se le puede ver usando lentes de sol grandes.

Los fans consideran que también presentador está “triste” y probablemente estaría usando lentes de sol para “ocultar sus ojos llorosos”. Cabe mencionar que el hijo de Eugenio Derbez contó en su momento que deseaba salvar su relación, algo que para muchos demuestra que él era “el más interesado” en “mantener unida a su familia”.

José Eduardo Derbez y su reciente post en Instagram / Redes sociales

¿Qué pasará con la hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Como se sabe, José Eduardo Derbez y Paola Dalay tuvieron una hija en 2024. Tras anunciarse su separación, muchos se cuestionaron qué pasaría con la menor. Por su parte, José Eduardo ha dicho que no están bien organizados sobre este tema, pero que se encuentran en conversaciones.

En tanto que Dalay indicó que la pequeña está viviendo con su padre actualmente. Explicó que su nuevo departamento está en remodelación y consideraba que no era un lugar seguro para la niña. No obstante, sentenció que va a visitarla todos los días.

“Está viviendo con José Eduardo porque justo como yo me estoy cambiando de departamento, pues es complicado y lleva tiempo poner una casa en orden para que llegue (mi hija), pero en cuanto esté todo acomodado, (mi hija) va a vivir conmigo”, puntualizó.

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