Conductora de VLA anuncia la separación de Eugenio Derbez EN VIVO: ¿igual que José Eduardo o se equivocó?

¿Eugenio Derbez se divorcia? En plena transmisión de Venga la alegría, una conductora soltó una noticia que dejó a todos en shock: ¿el actor tomó la decisión de separarse o confundió su nombre con el de su hijo? ¡Te contamos qué pasó EN VIVO!

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Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Conductora de Venga la alegría anunció el divorcio de Eugenio Derbez EN VIVO?

La confusión ocurrió cuando una conductora de Venga la alegría presentó la noticia de una separación relacionada con la familia Derbez. Al dar la información en Venga la alegría, la periodista mencionó a Eugenio Derbez, lo que hizo pensar que el actor y productor estaría enfrentando una ruptura matrimonial.

El comentario provocó sorpresa en el foro, pues Eugenio está casado con Alessandra Rosaldo desde 2012. Sin embargo, la información no se refería al protagonista de La familia P. Luche, sino a su hijo, José Eduardo Derbez, quien confirmó el fin de su relación con Paola Dalay.

Fue entonces cuando Ricardo Casares intervino para corregir a su compañera y aclarar que el famoso que se había separado era José Eduardo. El momento quedó registrado en video y comenzó a circular en redes sociales, donde varios usuarios reaccionaron al resbalón en vivo.

“Muy buenos días. También en los espectáculos, les contamos todo sobre la separación de Eugenio Derbez y su esposa, Paola Dalay. Lo anunciaron este fin de semana y tenemos todos los detalles.” Flor

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Flor Rubio se equivoca al informar la separación de José Eduardo Derbez y menciona a EUGENIO DERBEZ. . . . Ricardo Casares la corrigió . . . #viral #foryou #fyp #florrubio #joseeduardoderbez https://t.co/ELE1ucU2v8 — Hugo Alexander Maldonado (@Hugomaldonadotv) November 3, 2026

¿Cómo anunciaron José Eduardo Derbez y Paola Dalay el fin de su relación?

La noticia que la conductora de Venga la alegría intentaba presentar era la ruptura de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, quienes hicieron pública su separación el domingo 1 de noviembre de 2026 mediante un video compartido en sus redes sociales. La pareja puso fin a las especulaciones que habían surgido durante las semanas anteriores.

En la grabación explicaron que llevaban aproximadamente cinco meses separados, aunque decidieron esperar para comunicarlo públicamente. De acuerdo con lo que compartieron, necesitaban tiempo para procesar la decisión y también tenían pendientes laborales que influyeron en el momento en que hicieron el anuncio.

Ambos dejaron claro que la ruptura se dio en buenos términos y que su prioridad es el bienestar de su hija. José Eduardo también expresó que no tiene intención de hablar mal de Paola, pues, según explicó, intentaron “arreglar” su relación antes de aceptar que lo mejor era tomar caminos distintos.

Pero la separación no quedó libre de comentarios. Poco después de anunciarla, comenzaron a circular versiones sobre la cercanía de Paola con el futbolista César Romo, situación que provocó nuevas preguntas sobre el momento en que habría comenzado ese vínculo.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay terminaron su relación / Mezcalent, Canva

¿Paola Dalay ya sale con otro hombre tras terminar con José Eduardo Derbez?

La vida sentimental de Paola Dalay también quedó bajo los reflectores luego de que se difundieran imágenes y comentarios sobre su acercamiento con el deportista César Romo. La creadora de contenido confirmó que está conociendo al futbolista, lo que aumentó la conversación alrededor de su ruptura con el hijo de Eugenio Derbez.

Ante las versiones que apuntaban a una posible infidelidad, Paola rechazó que hubiera engañado a José Eduardo. De acuerdo con sus aclaraciones, su acercamiento con César ocurrió después de que su relación con el actor había terminado y aseguró que él estaba enterado de la situación.

La explicación no evitó que las redes sociales se llenaran de opiniones divididas. Mientras algunos usuarios cuestionaron a Paola por la rapidez con la que se le relacionó con otra persona, otros recordaron que ambos aseguraron llevar varios meses separados antes de hacerlo público.

Paola Dalay responde a críticas por subir foto con otro hombre / Redes sociales

¿Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se han separado o divorciado alguna vez?

A diferencia de lo que pudo entenderse durante la transmisión de Venga la alegría, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo no han anunciado un divorcio. La pareja se casó en julio de 2012 y, hasta la información disponible en el material difundido, continúa unida.

Eso no significa que su historia haya estado libre de dificultades. Antes de llegar al altar, Eugenio y Alessandra atravesaron una separación durante su noviazgo, cuando sus diferencias sobre el matrimonio y la posibilidad de formar una familia pusieron en pausa la relación.

Alessandra ha contado que ella deseaba casarse y construir una familia, mientras que Eugenio tenía reservas por experiencias sentimentales anteriores y porque ya era padre de tres hijos. La cantante ha relatado que aquella ruptura fue dolorosa y que pasó meses llorando.

Después de un tiempo separados y de trabajar en sus asuntos personales, retomaron el contacto y su historia avanzó hasta el matrimonio. Por eso, aunque han surgido rumores de crisis a lo largo de los años, no debe confundirse aquella ruptura previa a la boda con un divorcio.