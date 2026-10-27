¿Eugenio Derbez en el ocaso de su carrera? Publirrelacionista Emilio Morales dice: “Nadie lo quería en la portada”, ¿por?

Emilio Morales se encuentra celebrando 30 años como periodista; sin embargo, su vida no ha sido fácil. Empezó desde cero y se convirtió en uno de los publirrelacionistas más connotados del medio artístico. Nos contó lo complicado que es trabajar con los famosos debido a sus exigencias.

Entre sus notas más polémicas recordó:

Emilio Morales “Con Silvia Pinal (†), cuando se autoexilió en Miami (2000). Yo era el único (periodista) que hablaba por teléfono con ella y terminamos demandados por Alejandro Gertz Manero, quien la acusaba de presunto fraude en Protea (Asociación Nacional de Productores de Teatro, A. C.). Un día llegan las patrullas. Yo venía de comer y dije: '¿Por quién vendrán’, y era por mí. Me llevaron al búnker por complicidad, porque yo era el único de los medios que mantenía comunicación con la señora. Iba aterrorizado, cuando lo único que hacía era mi trabajo periodístico”.

Otras situaciones que le impactaron: “Me tocó venirme de Brasil con Gloria Trevi, cuando la extraditaron. Llegamos al CERESO de Chihuahua, en fechas de Navidad (2002). Verla cargando a su hijo y toda desencajada, descuidada, por todo lo que había pasado, y hoy ver cómo resurgió de las cenizas, me impactó mucho”.

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Emilio Morales habla de Eugenio Derbez / Liliana Carpio e IG @emiliomoralespr / Locación: Agapimu.rest

Emilio Morales destapa secretos de famosos como Eugenio Derbez y la fallecida Rebecca Jones

A los 10 años como periodista, emprendió la nueva faceta de relaciones públicas. Sus primeros talentos fueron Sylvia Pasquel, Tatiana y la obra La dama de negro.

Al respecto, nos contó varias anécdotas:

“Eugenio Derbez, cuando hizo su primera película, La misma luna (2007), con Kate del Castillo, nos dijo: ‘Les voy a dar cierta cantidad por cada portada de revista que me consigan’, y dije: ‘Ya nos hicimos millonarios’, y ¿qué crees? Nadie lo quería en la portada. La explicación que nos daban es que los hombres no venden en portada. Lo pudimos meter a algunas revistas. Siempre muy serio, pero es el mejor pagador junto con Diego Verdaguer (†)”. Emilio Morales

Con los que ha llevado una muy buena relación profesional han sido con Diego y Amanda Miguel, Vanessa Guzmán, Luz Elena González y hasta con Pablo Montero, con quien, pese a tener diferencias en algún momento, se reconcilió y sigue trabajando juntos. Con las actrices con las que ya no volvería a trabajar:

Emilio Morales “Angélica Aragón. No me gusta su forma de ser. Le llevé las relaciones públicas cuando a su papá (José Ángel Espinoza ‘Ferrusquilla’ +) le estaban haciendo un homenaje por sus 90 años en El Lunario. Es muy histérica y agresiva. Un día le dije: ‘A mí me pagaste por promover lo de tu papá, no por aguantar tu histeria. Dejo de trabajar contigo. Le entregué la hoja con todas las entrevistas pactadas. Ya me había pagado y se quedó sorprendida. ¡Fue muy grosera!”.

“Dicen que no hay muerto malo. Rebecca Jones (+) estaba haciendo la última obra de teatro: La vida ordinaria de una mujer extraordinaria, que producía Rubén Lara. Tenía un carácter súper atravesado, un minuto estaba bien y 5 estaba mal. No sé si consumía cosas raras, pero cambiaba el estado de ánimo terriblemente, y yo no me dejo”, indicó

Emilio Morales ha trabajado con muchas celebridades / Liliana Carpio e IG @emiliomoralespr / Locación: Agapimu.rest

¿Qué pasó entre el publirrelacionista Emilio Morales y Silvya Pasquel?

Ha creído tener grandes amistades, pero también se ha llevado grandes decepciones:

“La Pasquel fue mi gran amiga durante 25 años. Terminamos mal, porque un día, celebrando su cumpleaños 70 en Acapulco, estábamos en altamar en un yate... Cuando bajamos, un amigo mío, por equivocación, toma unas sandalias de una marca de lujo que valían 25 mil pesos, y cuando me di cuenta preguntamos en el chat de quién eran. A partir de ahí, me tachó de ratero. Yo no le contesté hasta el otro día y le dije que no se valía. La busqué 3 veces más y nunca me contestó. Me quedo con lo bonito de esa relación”. Emilio Morales

“Con Tatiana me dolió mucho. Fui su jefe de prensa durante 25 años. Yo sí creí que éramos amigos. Cuando tuve mi primer accidente, pasaron 4 meses en los que estuve en cama y no recibí ni un solo mensaje de: ‘¿Cómo estás?’. ¿Pues no éramos amigos?”, resaltó.

“A Anna Ciocchetti le contaron una cosa que yo nunca dije, y lejos de preguntarme, se enojó y me dejó de hablar. A mí me gusta contar mis historias y algunos me critican, pero si yo, de verdad, les contara las cosas fuertes, no bueno, ahí sí ni siquiera me sentiría a gusto”, indicó.

Actualmente, lo vemos en La Saga: “Adela Micha me salvó la vida, porque yo trabajaba con Shanik cuando pasó el accidente, y cuando le pregunté: ‘¿Ya puedo regresar?’, me dijo que ya no. En ese momento, le hablo a Adela y me dice: ‘Sí, vente el viernes’, y voy a cumplir 2 años con ella. Es un gran ser humano y aprendo mucho de ella”.

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Emilio Morales no trabajaría con Sylvia Pasquel / Liliana Carpio e IG @emiliomoralespr / Locación: Agapimu.rest

¿Quién es el publirrelacionista Emilio Morales?

Además, nos contó una parte de su vida y sus inicios en el medio artístico: “Desde los 6 años me gustaba ganar mi dinero y trabajar: Vendía tacos, elotes. Mi último trabajo fue lavando baños de una farmacéutica. Llegaba a las 5 de la mañana y me sentaba en el escritorio del director y decía: ‘Voy a llegar a ser un gran empresario del mundo’ y llegué a dedicarme a lo que me gusta y me apasiona, que es el periodismo”.

Estudió Periodismo 3 veces: “Primero en la UNAM, pero vino la huelga de ‘El Mosh’ y me sacaron. Entré a trabajar a los 16 años en El Universal y me cambié a la Carlos Septién. Ahí estudié la carrera de Periodismo. Estando en El Universal me mandaron al TEC a estudiar una maestría en Periodismo y luego Relaciones públicas. Hoy combino las 2 cosas”.

Se siente orgulloso de sus raíces y de cómo salió adelante:

Emilio Morales “Me acuerdo de que la gente del mercado de la casa de mis papás, en Coyoacán, me empezaba a ver cuando salía en el programa La oreja, o en Televisa Espectáculos, y me decían: ‘¿Eres el niño que recogía la basura de los puestos del mercado?’. La gente pensaba que me iba a quedar ahí, pero no, siempre tuve mucha hambre de crecer y de ser alguien en la vida”.

“Soy adoptado y no me pudieron haber tocado mejores padres que los que tengo, porque siempre me han amado y apoyado en todas mis decisiones, y gracias a ellos soy lo que soy. Son los más orgullosos de mí”, dijo.

Ha tenido serios problemas de salud y los ha superado: “A los 12 años me operaron del corazón. Luego me dio cáncer de próstata, y en los últimos 2 años he tenido una serie de accidentes. Choqué un día que venía de desayunar y llevo 4 operaciones de cadera. ¡Espero que sea la última operación, primeramente Dios!”, concluyó.

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