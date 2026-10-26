¡Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez agrandan la familia!; presentan a nuevo integrante tras dolorosa pérdida

La familia de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo vuelve a dar de qué hablar. A través de redes sociales, la cantante compartió una emotiva publicación para anunciar la llegada de un nuevo integrante al hogar, un anuncio que tomó por sorpresa a sus seguidores y que inevitablemente recordó una de las pérdidas más difíciles que ha enfrentado la familia en los últimos años.

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Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo en el funeral de Jacqueline Voltaire / Mezcalent

¿Quién es el nuevo integrante de la familia de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez?

Alessandra Rosaldo enterneció a sus seguidores al compartir una serie de fotografías para presentar oficialmente al nuevo integrante de la familia Derbez. La cantante reveló que se trata de Kobe, un Goldendoodle de cuatro años que llegó a sus vidas después de atravesar una complicada historia. Según contó, el animal fue abandonado por su familia anterior debido a que ya no podían hacerse cargo de él.

“Después de más de tres años de haber perdido a nuestra amada Fiona y de haberlo pensado mucho, nos animamos a adoptar. Les presentamos a Kobe”, escribió Alessandra.

Kobe nuevo perrito de Eugenio Derbez

Además, explicó que desde su llegada han detectado algunas señales relacionadas con experiencias de abandono, trauma y posibles episodios de maltrato, por lo que ahora recibirá toda la atención y cariño necesarios para recuperarse.

Alessandra Rosaldo “Fue abandonado por su familia porque ‘ya no podían cuidarlo más’. Nosotros más bien creemos que nunca lo cuidaron pues hemos descubierto señales claras de trauma, abandono y maltrato.”

Junto a las imágenes, Alessandra le dedicó un mensaje que conmovió a miles de seguidores: “Bienvenido a nuestra familia Kobe, aquí nunca te faltarán cuidados, caricias y sobretodo, infinito amor”.

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Kobe el nuevo perrito de Eugenio Derbez

¿Por qué Kobe tiene un significado especial para la familia Derbez?

La artista contó que anteriormente tuvieron mascotas llamadas Shaq y Jordan, nombres inspirados en los legendarios basquetbolistas Shaquille O’Neal y Michael Jordan.

Ahora eligieron el nombre Kobe como homenaje a la estrella de la NBA Kobe Bryant. Para la familia, el nombre simboliza fortaleza, cariño y una nueva oportunidad para quien ahora forma parte de su hogar.

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Kobe nuevo perrito de Eugenio Derbez

¿Qué pasó con Fiona, la querida compañera de Eugenio Derbez?

La llegada del nuevo integrante también provocó que muchos seguidores recordaran a Fiona, la bulldog inglés que acompañó a Eugenio Derbez durante 11 años y que se ganó un lugar especial en el corazón de toda la familia. La perrita falleció de manera repentina en agosto de 2023 a causa de un infarto mientras jugaba tenis, una pérdida que dejó devastados al actor, a Alessandra Rosaldo y a su hija.

Tras su partida, Eugenio compartió una emotiva despedida en redes sociales: “El dolor que hoy siento, es inmenso. Se me fue mi compañera, quien caminó a mi lado estos últimos 11 años. Estuvo conmigo en cada filmación, en cada proyecto, desvelándose y desmañanándose conmigo. Mi compañera de viajes, mi cómplice de aventuras y la mejor hermana que pudo tener (su hija)”.

El actor también confesó: “Sé que la voy a extrañar cada momento del día. Qué difícil va a ser irme a trabajar mañana por primera vez sin ella. Qué difícil va a ser intentar hacer reír, cuando uno está roto por dentro”.

Por su parte, Alessandra Rosaldo escribió: “Con profunda tristeza y dolor, hoy despedimos a nuestra muy amada Fiona. Fuimos muy bendecidos de tenerla con nosotros durante 11 años y de llenar nuestros corazones de recuerdos, anécdotas, aventuras y memorias a su lado”. Además, agregó: “No hay palabras que puedan expresar la inmensa pena que nos invade y el hueco que ha quedado en nuestras vidas. Estamos devastados. Fiona fue la más maravillosa, amorosa y fiel compañera, hija y hermana que pudimos haber tenido”.