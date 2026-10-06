José Eduardo insiste en que haya pelea de box entre Victoria Ruffo y Alessandra Rosaldo, ¡estaría en primera fila!

Luego de que Alessandra Rosaldo hablara sobre la posibilidad de enfrentarse contra Victoria Ruffo, José Eduardo Derbez reaccionó a lo que sería ese encuentro entre la actual pareja de su padre y su mamá.

El hijo de Victoria Ruffo no se guardó nada y declaró si realmente le gustaría ver a ambas de sus familiares sobre el ring.

¿Qué fue lo que dijo José Eduardo Derbez sobre la pelea entre Alessandra Rosaldo y Victoria Ruffo?

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Alessandra Rosaldo vs Victoria Ruffo

¿Por qué se habla de una pelea entre Alessandra Rosaldo y Victoria Ruffo?

Todo surgió a raíz de los comentarios de Victoria Ruffo sobre la hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, los cuales fueron interpretados como críticas y comentarios inapropiados hacia la pequeña.

Ante esto, varias personalidades reaccionaron, incluida Yolanda Andrade, quien respondió a Victoria y le pidió que no se metiera con los menores y que mejor hablara de sus propios hijos.

Tras esta respuesta, José Eduardo Derbez, fiel a su estilo y a modo de broma, propuso una pelea sobre el ring entre su mamá y la conductora de ‘Montse & Joe’.

“Que las juntes y ya, se den en la torre, que tenga que estar quien tenga que estar y ya”, dijo el actor.

Después de esta propuesta, fue la actual pareja de Eugenio Derbez quien habló sobre la posibilidad de subirse al ring para enfrentarse contra Victoria Ruffo.

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Victoria Ruffo y Yolanda Andrade / Redes sociales

¿Alessandra Rosaldo confirmó la pelea contra Victoria Ruffo?

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de enfrentarse contra Victoria Ruffo, Alessandra tomó la situación con humor y aseguró que no tiene nada en contra de la actriz. Incluso, señaló que si se encontrara con ella, ambas se saludarían y serían cordiales, como lo han hecho anteriormente.

“Yo no tengo nada en contra de ella, si me la topo ahorita aquí, por supuesto que nos vamos a saludar, por supuesto que vamos a ser cordiales y respetuosas como siempre lo hemos sido. No hay una mala relación, por lo menos no conmigo” Alessandra Rosaldo

Respecto a la posibilidad de subirse al ring, la cantante dijo entender el humor de José Eduardo, pero aseguró, entre risas, que no están en condiciones de subirse al ring.

“No creo que estemos para subirnos al ring”, declaró Alessandra.

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¿Qué dijo José Eduardo Derbez de la pelea entre su mamá, Victoria Ruffo y Alessandra Rosaldo?

En un reciente encuentro con los medios, le preguntaron a José Eduardo qué opinaba sobre las declaraciones de Alessandra Rosaldo, quien aseguró que no se encontraba en condiciones de subirse al ring para enfrentarse contra Victoria Ruffo.

José Eduardo, breve y con tono de humor, rechazó la respuesta de Alessandra e insistió en que ambas sí tienen edad para pelear, por lo que volvió a proponer que se suban al ring.

“Que se suba, sí tienen edad, hombre.” José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez / Instagram: @jose_eduardo92

Quien decidió mantenerse al margen de la polémica fue Eugenio Derbez. El actor no emitió comentarios sobre los comentarios de Victoria y únicamente reaccionó a las declaraciones de un periodista que salió en defensa de la menor.

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