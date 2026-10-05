¿Paola Dalay y José Eduardo Derbez solo siguen juntos por su hija? La influencer rompe el silencio

En las últimas semanas, los rumores sobre una posible separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay no dejaron de circular en redes sociales. Las especulaciones crecieron al tratarse de una de las parejas más queridas del espectáculo, especialmente desde el nacimiento de su hija. Ahora, la influencer decidió poner fin a las versiones que apuntaban a una crisis sentimental.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay reaparecen juntos en ¿polémico episodio de ‘Mixologando’? / Capturas de pantalla

¿Paola Dalay y José Eduardo Derbez están separados? La influencer aclara los rumores

Durante mucho tiempo, Paola Dalay evitó responder de forma directa a los rumores sobre una supuesta crisis con José Eduardo Derbez. Incluso, algunas de sus publicaciones en redes sociales, donde aparecía sola, alimentaron las especulaciones entre sus seguidores. Sin embargo, la influencer finalmente decidió romper el silencio y aclarar de manera contundente que no existe una separación ni problemas en su relación.

En declaraciones retomadas por la reportera Berenice Ortiz, Paola negó categóricamente que atraviese una crisis sentimental con el actor y conductor mexicano. Además, dejó claro que los rumores no afectan su relación y que ambos continúan enfocados en su familia y en la crianza de su hija.

“Se me resbalan, con risa (rumores). Nos sacan un chisme nuevo cada semana, siempre llevándonos muy bien por nuestra hija, pero pase lo que pase bien. Si llega a pasar o si algo estuviera mal siempre buscar llevarnos bien y estar bien porque tenemos una personita en medio que depende de nosotros y no me gustaría afectarla”. Paola Dalay

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¿Quién es Paola Dalay? / Redes sociales

¿Cómo inició la historia de amor de Paola Dalay y José Eduardo Derbez?

La relación entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez comenzó en 2020 y desde entonces se ha convertido en una de las más seguidas por el público. Según han contado anteriormente, todo inició cuando el actor vio una fotografía de la influencer en redes sociales y decidió dar el primer paso enviándole un mensaje privado.

Aunque no hubo un flechazo inmediato, la química entre ambos fue creciendo con el paso de las semanas hasta que tuvieron su primera cita. Desde entonces construyeron una sólida relación que dio un importante paso con la llegada de su hija.

La pareja suele compartir algunos momentos familiares en redes sociales, donde constantemente reciben muestras de cariño por parte de sus seguidores.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay tienen una hija en común / Redes sociales

¿Qué dijo Paola Dalay sobre Victoria Ruffo y su relación como suegra?

Otro de los temas que ha generado curiosidad entre los seguidores de la familia Derbez tiene que ver con la relación entre Paola Dalay y Victoria Ruffo. En ocasiones anteriores, la madre de José Eduardo llegó a comentar que no tenía una relación particularmente cercana con la novia de su hijo, algo que generó distintas interpretaciones entre los fans.

Lejos de alimentar la polémica, incluida la que circuló en redes sociales sobre la supuesta posibilidad de que Victoria Ruffo dejara de convivir con su nieta, Paola Dalay respondió con elogios hacia la actriz y aseguró que entre ambas existe una relación cordial, respetuosa y basada en la buena comunicación. Además, dejó claro que la llamada “Queen de las telenovelas” siempre ha mostrado disposición para apoyarlos cuando lo necesitan.