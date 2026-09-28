José Eduardo Derbez destapa el pasado de Raúl Araiza: ¿Estuvo a punto de ser parte de la familia Ruffo?

Luego de que se especulara que Nicola Porcella le quitó su lugar a Facundo en Miembros al aire, es José Eduardo Derbez quien está de regreso en el programa con nuevas revelaciones sobre su familia. En esta ocasión, sorprendió al confesar que Raúl Araiza pudo ser su tío. ¿Destapa secreto familiar? ¡Te contamos los detalles!

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Destapan inesperado secreto de Raúl Araiza. / Redes sociales

¿Qué dijo José Eduardo Derbez sobre el romance de Raúl Araiza con su tía?

En medio de los rumores de supuesta ruptura de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, el conductor regresó a Miembros al aire y sorprendió al confesar que el ‘Negro’ Araiza estuvo a punto de ser su tío, pues en su juventud salió con una de sus tías.

“Fue novia del señor, del caballero. La que usaba los shorcitos, fue novia del señor (‘Negro’ Araiza)”, expresó José Eduardo Derbez, a lo que el presentador de Hoy, agregó:

“La verdad es un encanto y todo, y así conocí a tu jefecita porque iba a Satélite a visitarlas. Vivía en Satélite y yo vivía en el sur. Al segundo tanque de gasolina tuve que cortar con Gaby”. Raúl ‘Negro’ Araiza

De acuerdo con el también actor, su romance con la tía de José Eduardo fue muy breve y ambos eran muy jóvenes, pues incluso el hijo de Eugenio Derbez recuerda que el conductor llegó a tocar borracho en su casa. “Muy poquito, éramos muy chavitos, ella era muy chiquita”, concluyó Araiza.

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¿Quién es la tía de José Eduardo Derbez con la que habría salido Raúl Araiza?

A lo largo de la conversación entre José Eduardo Derbez y Raúl Araiza se mencionó el nombre de ‘Gaby’ en repetidas ocasiones. Cabe mencionar que Victoria Ruffo tiene una hermana llamada Gabriela, quien también fue parte de la televisión años atrás.

Gabriela Ruffo inició su carrera en el mundo del entretenimiento desde muy pequeña, pues con tan solo 12 años fue parte de telenovelas como ‘Quiereme siempre’ y ‘Victoria’, pero también dio voz a grandes éxitos como ‘Soy un arcoíris’ y ‘El globo azul’.

Su talento no solo quedó en la pantalla chica, pues también llegó a protagonizar la cinta ‘Embrujo de Rock’, pero decidió retirarse de la actuación y enfocar sus energías en la escritura, y aunque a veces lo extraña, sabe que su lugar no está en la actuación.

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Raúl Araiza tuvo un romance con la tía de José Eduardo Derbez. / Instagram: @negroaraiza

¿Quién es Raúl Araiza y en qué proyectos ha participado?

Raúl Araiza, conocido como el ‘Negro’ Araiza, es un famoso actor y conductor de televisión.

Es hijo de los actores Raúl Araiza Cadena y Norma Herrera.

Dentro de sus proyectos más destacados se encuentran el programa Hoy y Miembros al aire.

También ha participado en melodramas como Cadenas de amargura, La desalmada, Un gancho al corazón, Papá a toda madre y Alegrijes y rebujos.

Su reciente confesión sobre su relación con la tía de José Eduardo ha generado reacciones entre sus fans, pero hasta ahora la familia Ruffo no se ha pronunciado al respecto.

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