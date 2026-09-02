¡Lo consienten! Así festejó Eugenio Derbez su cumpleaños, ¡hasta hubo mariachi! ¿José Eduardo Derbez lo peluseó?

Después de semanas complicadas para Eugenio Derbez debido a los comentarios de Victoria Ruffo sobre su hija menor, el actor ahora vive un día de festejos con motivo de su cumpleaños número 65.

A lo largo del día, Eugenio ha recibido numerosas felicitaciones de sus seguidores, familiares y amigos del medio del espectáculo, tanto de México como de otras partes del mundo.

A través de sus redes sociales, el actor ha mostrado cómo está viviendo esta fecha especial y algunos de los momentos que ha compartido durante la celebración de un año más de vida.

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Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Cómo felicitaron los hijos de Eugenio Derbez al comediante?

Además de su talento, Eugenio Derbez también destaca por la relación cercana que mantiene con sus hijos, quienes una vez más demostraron el cariño que sienten por él con sus felicitaciones de cumpleaños.

Aislinn Derbez le dedicó una publicación muy emotiva, en la que compartió un video recopilatorio con fotos y momentos que ha vivido junto a su papá en diferentes etapas de su vida. En el mensaje, la actriz reconoció el apoyo y la compañía que Eugenio le ha brindado durante momentos complicados, además de agradecerle por mantenerlos unidos como familia ante cualquier adversidad.

“Gracias por seguir queriendo reunirnos, cuidarnos y recordarnos que, pase lo que pase, somos familia. Te amo tanto, pa.” Aislinn Derbez

Por su parte, José Eduardo Derbez también publicó una foto junto a su papá, tomada cuando él era niño. Fiel a su estilo, el actor lo felicitó brevemente por su cumpleaños y acompañó la imagen con un mensaje dedicado a Eugenio.

“Feliz cumpleaños papá ya sabes que soy súper expresivo así que de nuevo feliz cumpleaños papá jaajajaj te amo y que cumplas muchos más att: tu hijo” José Eduardo Derbez

Hasta el momento, Vadhir Derbez es el único de los hijos de Eugenio que no ha compartido públicamente una felicitación para su papá.

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¿Cómo festejó Eugenio Derbez su cumpleaños?

En Instagram, Eugenio Derbez ha compartido tanto las felicitaciones como algunos de los festejos que ha recibido a lo largo del día.

Parece que el actor está pasando su cumpleaños en Uruguay, pues en sus historias publicó una historia en el que escribió: “¡Gracias, Uruguay!”. Sin embargo, estar lejos de México no ha sido impedimento para que Eugenio disfrute de la celebración.

Su esposa, Alessandra Rosaldo, le hizo una videollamada y le mandó serenata con mariachi, quienes acudieron hasta su lugar de trabajo para cantarle. ¡Incluso su equipo de colaboradores se unió al festejo y se pusieron a cantar!

Horas antes, el actor también compartió una publicación desde lo que parece ser el hotel en el que se hospeda, donde los empleados del lugar se reunieron para felicitarlo.

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Cumpleaños de Eugenio Derbez / Instagram

¿Cuántos años tiene Eugenio Derbez?

Este 2026, Eugenio Derbez está llegando a los 65 años de edad. Nació en 2 de septiembre de 1961 en la Ciudad de México.

El actor festeja sus 65 primaveras rodeado del cariño de seguidores, amigos y sobre todo su familia, a quien ha mostrado ser muy apegado.

Eugenio Derbez se mostró muy contento, aún cuando semanas atrás se supo de la desaparición de su estatua en Acapulco.

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