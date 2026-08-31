Vadhir Derbez rompe el silencio tras ser tocado sin su consentimiento; ¿hay demanda?: “Sentía terrible”

Semanas después de que Vadhir Derbez fue tocado por una mujer sin su consentimiento, el actor rompió el silencio con los medios sobre lo ocurrido y confesó su sentir tras semanas de que el video se volvió viral. ¿Quiere proceder legalmente? ¡Te contamos los detalles!

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Vadhir Derbez rompe el silencio tras recibir nalgada en plena fiesta. / Mezcalent/Redes sociales

¿Cuál es el video en el que Vadhir Derbez es tocado en plena fiesta por una mujer?

Luego de que Vadhir Derbez fuera denunciado por presunto acoso, el protagonista de ‘El mesero’ reapareció en polémico video que se volvió viral y generó un debate público debido a que el actor fue tocado sin su consentimiento.

En el breve clip se observa al hijo de Eugenio Derbez disfrutar de una fiesta junto a varios creadores de contenido. Al terminar de bailar, Vadhir se dirige a otro lugar y es ahí cuando entra en escena otra mujer y le da una ‘nalgada’.

Ante lo ocurrido, el actor parece molesto mientras intercambia algunas palabras con la mujer, quien minutos después se dirige a la cámara de la persona que estaba grabando y confirma Vadhir estaba enojado.

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Vadhir Derbez fue tocado sin su consentimiento. / Mezcalent

Vadhir Derbez asegura que fue incómodo ser tocado sin su consentimiento; ¿le pidieron disculpas?

En un encuentro con la prensa, Vadhir Derbez, quien se había mantenido alejado del ojo público en medio del proceso legal que enfrenta, se sinceró sobre el momento que vivió hace unas semanas en plena fiesta.

De acuerdo con el actor de películas como ‘El tamaño sí importa’ y ‘Como si fuera la primera vez’ compartió que se trató de una situación que se resolvió en ese mismo momento, aunque confesó que sí fue incómodo ser tocado por una persona que no conoce.

“Fue incómodo, obviamente, el momento con ella porque no la conocía en su momento. Obviamente, si te dan una nalgada, vas a reaccionar. Ella también se sentía terrible, ahí mismo lo platicamos, lo resolvimos.” Vadhir Derbez

El actor también explicó que, durante la plática que tuvieron, le señaló las razones por las que no percibía bien ese tipo de acciones; incluso hicieron un video juntos después. “No quiero disminuir, ni justificar, pero sí le puedo decir que se sintió supermal”.

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¿Quién es la mujer que tocó a Vadhir Derbez sin su consentimiento?

Desde que el video de Vadhir Derbez en plena fiesta adquirió notoriedad en redes, los internautas señalaron que se trataba de doña Silva, mamá de la influencer Itatí López. Tras la viralización del clip, doña Silva dijo haber aclarado la situación con el joven actor.

Sin embargo, aunque todo quedó claro, lo ocurrido sigue generando debate entre los internautas, quienes han hecho comentarios como: “Qué confianzuda”, “Mal educada a su edad” y “La hubiera demandado por acoso”.

De acuerdo con Vadhir Derbez, todo fue aclarado en su momento y, en su encuentro con la prensa, no mencionó tener planes de proceder legalmente contra doña Silvia, como lo piden algunos usuarios en redes.

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