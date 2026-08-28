Eugenio Derbez enfrenta críticas tras compartir FOTO de su juventud; aseguran: “Ruffo siempre tuvo la razón”

Luego de que Eugenio Derbez reaccionó al polémico comentario que Victoria Ruffo hizo de su hija menor, fruto de su relación con Alessandra Rosaldo, la polémica se volvió a encender después de que el actor y comediante compartiera una foto de su juventud. ¿Le dio la razón a su ex? ¡Aquí te contamos!

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Eugenio Derbez revive polémica con Victoria Ruffo con foto de su juventud. / Redes sociales

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre la hija menor de Eugenio Derbez?

Después de que la hija menor de Eugenio Derbez debutara en el escenario junto a su mamá, Alessandra Rosaldo, la prensa se dirigió con Victoria Ruffo para cuestionarla sobre las críticas que constantemente recibe la pequeña cuando aparece junto a su familia.

Fiel a su estilo, la ‘Queen de los melodramas’ dijo desconocer el contexto de la situación, pero al enterarse de la edad que tiene la pequeña, lanzó un inesperado comentario que generó controversia, aunque su intención era defender a la menor.

“Está en la peor edad, están re feos a esa edad, muy feitos; o sea, uno no sabe si van o vienen. Están flacos o gordos o panzones; es una edad muy fea de los chavos, pero si canta bien, qué padre, y si baila bien, qué padre”. Victoria Ruffo

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Victoria Ruffo hace inesperado comentario de la hija menor de Eugenio Derbez. / Mezcalent

Alejandra Rosaldo y Eugenio Derbez reaccionan al comentario de Victoria Ruffo

De inmediato, las palabras de Victoria Ruffo adquirieron notoriedad y llegaron hasta los oídos de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, quienes se mostraron tajantes al abordar la polémica. El actor de ‘No se aceptan devoluciones’ fue el primero en pronunciarse al respecto.

A través de un video del periodista Lucho Borrego, en el que presenta la nota de la protagonista de ‘Corona de lágrimas’ y cuestiona sus palabras, asegurando que son un completo desatino. Eugenio Derbez comentó: “Gracias, Lucho”.

Posteriormente, la prensa se dirigió a Alessandra Rosaldo para conocer su opinión sobre los comentarios de Ruffo. Pese a que la cantante de Sentidos opuestos no mencionó a la actriz y dijo desconocer la polémica, sus palabras fueron directas.

“Ella no tiene ni redes sociales, ni alcance a ellas, ni mucho menos a los comentarios de la gente, y además está muy consciente de la cantidad de enojo que hay ahí afuera y muy consciente también de que al que tira mi*rda, mi*rda le cae”. Alessandra Rosaldo

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Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez reaccionan al comentario de Victoria Ruffo. / Redes sociales

¿Por qué aseguran que Victoria Ruffo tenía razón al ‘hablar’ de la hija de Eugenio Derbez?

Días después de la polémica y, en medio de la reacción de José Eduardo Derbez sobre las palabras de su mamá, Victoria Ruffo. El actor de ‘La familia P.Luche’ compartió una foto inédita de su juventud en la que aparece junto a sus tres hijos mayores.

Además del gran parecido entre los integrantes de la familia Derbez, los usuarios no dejaron pasar la oportunidad de hacer alusión a la declaración que antes hizo la ‘Queen de las telenovelas’ sobre la peor edad de niños. Hasta ahora, algunas de las reacciones que se pueden leer son:



“La Ruffo siempre tuvo la razón”,

“Me encanta. Dios sí quiere mucho a Victoria, ¿verdad?, todos los días le das la razón”,

“Cuánta razón tiene la hermosa fiera de Vicky, todos están refeitos a esa edad ” y

” y “Sí que fueron feitos y hoy unas bellezas”.

Hasta ahora, Victoria Ruffo no se ha pronunciado sobre la reciente foto de su ex y tampoco Eugenio Derbez ha emitido una nueva postura.

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