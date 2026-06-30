Ex de Vadhir Derbez reacciona a la demanda contra el actor por presunta violación: “Todo cae sobre su propio peso”

Luego de que se destituyera a una MP por supuestamente haber vendido el expediente de Vadhir Derbez, Jass Reyes, expareja del actor, habla sobre la situación que enfrenta tras las acusaciones de presunta violación. ¿Qué dijo Jass Reyes sobre su expareja?

Vadhir Derbez / Redes sociales

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¿De qué se le acusa a Vadhir Derbez y qué se sabe sobre su caso?

Desde hace varias semanas, Vadhir Derbez atraviesa una demanda por presunta violación, la cual se dio a conocer en el programa de televisión De primera mano. En la transmisión se reportó que el actor presuntamente tendría un expediente de 333 páginas que lo involucraría con una joven de 19 años, quien afirmó ser ciudadana estadounidense.

Según el expediente, la denunciante relató que estaba en un camerino cuando el cantante presuntamente se le acercó y ambos se dirigieron a otra zona del lugar, donde presuntamente habrían quedado a solas tras la salida de parte del equipo de producción. En dicho documento esto dice:

“Me senté en la orilla de la cama y él se quedó parado frente a mí. En ese momento se acercó hacia mi cara y me dio un beso en la boca. Yo me quedé en shock y no supe qué hacer porque sé que estaba trabajando con él. De inmediato, con ambos brazos, me levanta de mis codos y quedo parada frente a él, traté de empujarlo, pero él me jala hacia él y después me baja mi top” Supuesta carpeta de investigación de Vadhir Derbez difundida en DPM

Vadhir no solo rechazó las acusaciones en su contra, también se dijo muy preocupado y triste por la situación. No obstante, señaló que confiaría en que autoridades harían justicia.

Tras estas declaraciones, el periodista Carlos Jiménez reportó en X que una funcionaria identificada como Carla Rodríguez Saldaña, quien se desempeñaba como Ministera Pública adscrita a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales y estaba a cargo de integrar la carpeta de investigación contra Vadhir Derbez, fue destituída.

Según los informes, se detectó una posible filtración al encontrarse que el equipo legal de Vadhir Derbez poseía una copia completa del expediente, a pesar de tratarse de documentación confidencial.

DESTITUYEN a MP SOSPECHOSA de VENDER el EXPEDIENTE de @vadhirderbez

Carla Rodríguez Saldaña.

Era Ministerio Público de Delitos

Sexuales en @FiscaliaCDMX

Llevaba el expediente Vs el actor.

Tras revelarse q sus abogados lo tenían todo, le quitaron la plaza de MP y la suspendieron. pic.twitter.com/20K3V05oLB — Carlos Jiménez (@c4jimenez) June 25, 2026

“Destituyen a MP sospechosa de vender el expediente de @vadhirderbez, Carla Rodríguez Saldaña. Era Ministerio Público de Delitos Sexuales en @FiscaliaCDMX. Llevaba el expediente vs. el actor. Tras revelarse que sus abogados lo tenían todo, le quitaron la plaza de MP y la suspendieron” Carlos Jiménez

Además, se reportó que dicha funcionaria podría enfrentar una investigación penal por posibles delitos con el ejercicio indebido del servicio público o presuntos actos de corrupción. Esto en caso e que se compruebe que existió un intercambio ilegal de información.

Ante esto, Vadhir Derbez celebró en sus redes sociales que la fiscalía haya suspendido a una agente ministerial señalada por actos de corrupción.

“Celebro que la Fiscalía haya suspendido a una agente del Ministerio Público señalada por actos de corrupción. En especial, celebro que se actúe contra esa MP, cuya actuación en mi caso fue corrupta, irregular y completamente ajena a la legalidad” Vadhir Derbez

Vadhir Derbez celebra separación de MP / X: Vadhir Derbez y redes sociales

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¿Qué dijo Jass Reyes, exnovia de Vadhir Derbez, sobre las acusaciones de presunto abuso de Vadhir Derbez?

Ahora, Jass Reyes, expareja de Vadhir Derbez, y con quien anduvo por un año y nueve meses a partir de 2012, habló con la prensa sobre su perspectiva ante la situación del actor. La cantante y vocalista de Playa Limbo reaccionó con el siguiente mensaje en un encuentro con la prensa:

Hablando por mi experiencia, él tiene todo mi amor y todo mi apoyo. Seguimos siendo amigos incluso después de nuestra relación. Escribimos canciones juntos; entonces espero que todo lo que haya pasado se resuelva y la luz salga pronto. Jass Reyes

Jass Reyes, vocalista de Playa Limbo / Redes sociales

Sobre la pregunta que los reporteros hicieron de si Vadhir tiene pruebas que desmienten la demanda, Jass Reyes agregó de manera contundente:

Al final, todo cae sobre su propio peso y la verdad saldrá a la luz, justo como ya está pasando ahora, con este expediente que ya están filtrando. Jass Reyes sobre acusaciones de presunta violación contra su ex, Vadhir Derbéz

Además, declaró que le mandó un mensaje a Vadhir mostrandole su apoyo y aunque sí obtuvo respuesta de su expareja, “cada quien está muy enfocado en lo suyo”, agregó.

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¿Por qué terminaron Jass Reyes y Vadhir Derbez?

En 2015, Jass Reyes explicó a TVNotas que su relación no terminó por falta de amor, sino porque ambos querían enfocarse en sus propias carreras. Esto nos dijo:

Duramos 1 año y 9 meses y la verdad es que en este medio es difícil tener una relación de amor, así que decidimos que era momento de enfocarnos en nuestros asuntos (...) Tenemos una buena amistad; por mi parte estoy muy tranquila. Ahora no estoy pensando en estar con alguien (…) ni buscándolo. Jass Reyes para TVNotas en 2014

Por su parte, en 2025 Vadhir Derbez declaró en una entrevista para ‘Pinky Promise’ que Jass fue la pareja que más lo marcó. Jass Reyes y Vadhir se volvieron a reunir para la serie ‘Par de ideotas’ que protagonizó el actor junto a su hermano José Eduardo Derbez.