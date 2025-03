Vadhir Derbez se reencuentra con su ex, Jass Reyes por culpa de José Eduardo ¿Ella le dedicó una canción?

Once años después de su ruptura, el destino volvió a unir a Jass Reyes y Vadhir Derbez en la serie ‘Par de ideotas’ de Prime Video. En el tercer capítulo, Vadhir, quien protagoniza la serie junto a su hermano José Eduardo Derbez, tuvo un sorpresivo encuentro con su exnovia durante una “ladies night” organizada en su bar.

La presencia de Jass no fue casualidad, pues fue José Eduardo quien la invitó sin avisarle a su hermano. Vadhir se mostró nervioso y sorprendido al verla, lo que despertó la curiosidad de los espectadores sobre si aún había sentimientos entre ellos.

Vadhir Derbez y Jass Reyes se vuelven a ver ¿Aún hay amor entre ellos?

En la serie de los hermanos Derbez podemos verlos en asociación para impulsar un bar en la CDMX y durante los primeros capítulos vimos los retos a los que tuvieron que enfrentarse como empresarios y también personales.

En el tercer episodio Jass y Vadhir se reencontraron. En este capítulo, la cantante mexicana fue invitada a la “ladies night” del bar que su ex abrió con su hermano. Eso sí, el mismo actor se mostró sorprendido porque no esperaba la visita de la mujer a quien más quiso, según él mismo reveló en una entrevista.

Vadhir y Jass se ven con mucho cariño todavía / TikTok

En la serie, Vadhir le reclama a José Eduardo por haber llevado a Jass, así que él le confiesa que lo hizo porque lo veía muy enamorado en su momento de ella, pero Vadhir le dice que sabe que lo hizo solo por molestar.

“La relación de ustedes para mi fue mágica, linda, un musical andando”, dijo José Eduardo recordando lo que habían mencionado sobre Jass en una ocasión pues la familia recuerda que Vadhir y Jass Reyes se la pasaban cantando en todos lados. En respuesta, Vadhir le dijo: “Yo sé cómo eres. Este güey es un chinga quedito. Te conozco muy bien y sé lo que hiciste solo para joder”.

Sin embargo, Vadhir recordó su relación con Jass y cómo se llevan actualmente: “La neta es que con Jass siempre he tenido una relación bien bonita, nos llevamos increíble y es una persona que quiero mucho. Siempre que nos vemos es con mucho amor. Simplemente me trae bonitos recuerdos de cuando estábamos juntos”, dijo. Al escuchar sus palabras, José Eduardo bromeó haciendo alusión al programa de Gustavo Adolfo Infante, ‘El minuto que cambió mi destino’ diciendo: “Muchas gracias, esto es ‘El minuto que cambió tu vida’ con Vadhir Derbez”.

¿Jass Reyes le dedicó canciones a Vadhir Derbez en su reencuentro?

Al comenzar a cantar, Jass dedicó unas palabras: “Normalmente no hablo antes de cantar, pero bueno, hoy es una ocasión diferente porque no siempre puedes cantar con tu banda enfrente de tu exnovio o de tu exsuegra, pero José Eduardo me dijo que me extrañabas mucho y no solo vine yo, venimos todos”, y comenzó a cantar ‘Mi perdición’, cuya letra dice: “Sabes que hiciste cenizas mi corazón y aunque separarnos fue lo mejor, no bastó, aún quiero tu calor”.

Yurem fue uno de los invitados al bar de José Eduardo y Vadhir y estaba presenciando el concierto de Playa limbo, pero le llamó la atención las “indirectas” que Jass le estaría dando a Vadhir con los temas que estaba interpretando.

"¿Esa canción te la hizo a ti?... Yo siento que sí te está dedicando todas las canciones. La primera fue para el ex y la segunda ‘Piérdeme el respeto’”, dijo Yurem.

En el escenario, Jass continuó dedicándole palabras a Vadhir y a su exsuegra, es decir, Silvana Prince, quien también estaba presente en el lugar. “Muchas gracias. Hay cosas que no cambian y no van a cambiar nunca”, indicó, pero la mamá de Vadhir la interrumpió para decirle: “Como él (Vadhir)”. Jass soltó una risa y afirmó: “Se sabe Silvana, que hay cosas que no van a cambiar y hay hijos también que no van a cambiar, pero yo te quiero igual”.

¿Por qué Vadhir Derbez y Jass Reyes terminaron su relación?

El romance entre Vadhir Derbez y Jass Reyes inició en 2012, cuando él tenía 22 años y ella 23. Durante un año y nueve meses, la pareja se mostró muy enamorada en redes sociales y eventos públicos. Sin embargo, en 2014 decidieron tomar caminos separados.

En una entrevista para TVNotas, la cantante de Playa limbo explicó que su relación no terminó por falta de amor, sino porque ambos querían enfocarse en sus respectivas carreras artísticas. A pesar de la ruptura, su separación se dio en buenos términos y continuaron como amigos.

No obstante, Vadhir tampoco la olvida y le confesó en el capítulo que ha sido una de sus mejores parejas. Anteriormente en una entrevista en ‘Pinky promise’, Vadhir admitió que Jass Reyes fue la pareja que más lo marcó y hasta sus hermanos le pidieron que regresara con ella.

Jass Reyes y Vadhir Derbez tuvieron una relación inolvidable / Twitter

¿Quiénes han sido las novias de Vadhir Derbez?

