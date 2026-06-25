Caso de Vadhir Derbez: Destituyen a funcionaria por presunta venta del expediente del actor, él reacciona

La investigación por la denuncia contra Vadhir Derbez por presunto acoso dio un giro inesperado, el periodista Carlos Jiménez informó que una funcionaria fue destituida de su cargo tras presuntas malas prácticas, ya que habría “vendido” el expediente del actor. ¿Qué se sabe?

Funcionaria de MP es destituida en caso contra Vadhir Derbez / Redes sociales

¿Quién y de qué acusan al hijo de Eugenio Derbez, Vadhir Derbez?

La situación jurídica de Vadhir Derbez se tornó completamente a la polémica, incluso para su hermana Aislinn Derbez, ya que hace algunas semanas durante una transmisión del programa De primera mano, se revelaron nuevos datos sobre la carpeta de investigación derivada de una denuncia por presunta violación presentada en su contra.

Según la información difundida en la emisión, el expediente consta de 333 páginas y estaría relacionado con hechos que presuntamente ocurrieron el 2 de abril, mientras se realizaba la grabación de un video musical.

En el programa también se indicó que la denuncia fue interpuesta por una joven de 19 años, quien afirmó ser ciudadana estadounidense. De acuerdo con el contenido del expediente, la denunciante declaró que se encontraba en un camerino cuando, presuntamente, el cantante se aproximó a ella y ambos se dirigieron a otra área de la locación, donde habrían permanecido solos una vez que parte del equipo de producción abandonó el lugar:

Me senté en la orilla de la cama y él se quedó parado frente a mí. En ese momento se acercó hacia mi cara y me dio un beso en la boca. Yo me quedé en shock y no supe qué hacer porque sé que estaba trabajando con él. De inmediato, con ambos brazos, me levanta de mis codos y quedo parada frente a él, traté de empujarlo, pero él me jala hacia él y después me baja mi top. Presunta carpeta de investigación caso Vadhir Derbez difundida en DPM

Luego de que se hicieran públicos algunos detalles de la carpeta de investigación, Vadhir Derbez rechazó las acusaciones en su contra . Asimismo, Enrique González Casanova, abogado del hijo de Eugenio Derbez, afirmó que su representado niega los hechos y sostuvo que el caso podría estar vinculado con un presunto intento de extorsión.

La defensa señaló que, antes del desarrollo del proceso, el actor habría recibido mensajes enviados desde diversos números telefónicos y perfiles falsos en redes sociales, mediante los cuales supuestamente le solicitaban dinero a cambio de no seguir adelante con las acusaciones.

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Vadhir Derbez tiene una carpeta de investigación

¿Por qué destituyeron a MP encargada del caso en contra de Vadhir Derbez?

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, la funcionaria separada de su cargo fue identificada como Carla Rodríguez Saldaña, quien se desempeñaba como Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales y era la encargada de integrar la carpeta de investigación contra Vadhir Derbez.

Según los reportes, las autoridades detectaron una presunta filtración cuando descubrieron que el equipo legal de Vadhir Derbez contaba con una copia íntegra del expediente, pese a que se trata de documentación reservada cuyo acceso está regulado durante el desarrollo de la investigación:

Destituyen a MP sospechosa de vender el expediente de @vadhirderbez, Carla Rodríguez Saldaña. Era Ministerio Público de Delitos Sexuales en @FiscaliaCDMX. Llevaba el expediente vs. el actor. Tras revelarse que sus abogados lo tenían todo, le quitaron la plaza de MP y la suspendieron. Carlos Jiménez

Además de la destitución administrativa, la exfuncionaria podría enfrentar una investigación penal por posibles delitos relacionados con el ejercicio indebido del servicio público o presuntos actos de corrupción, en caso de comprobarse que existió un intercambio ilegal de información.

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DESTITUYEN a MP SOSPECHOSA de VENDER el EXPEDIENTE de @vadhirderbez

Carla Rodríguez Saldaña.

Era Ministerio Público de Delitos

Sexuales en @FiscaliaCDMX

Llevaba el expediente Vs el actor.

Tras revelarse q sus abogados lo tenían todo, le quitaron la plaza de MP y la suspendieron. pic.twitter.com/20K3V05oLB — Carlos Jiménez (@c4jimenez) June 25, 2026

¿Cómo reaccionó Vadhir Derbez a la destitución de la MP sobre su caso?

Luego de que se revelara la información acerca de la posible venta del expediente de Vadhir Derbez, el actor celebró en redes sociales la noticia, pues asegura que su caso se ha desenvuelto en una estela de presunta corrupción:

Celebro que la Fiscalía haya suspendido a una agente del Ministerio Público señalada por actos de corrupción. En especial, celebro que se actúe contra esa MP, cuya actuación en mi caso fue corrupta, irregular y completamente ajena a la legalidad. Vadhir Derbez

Además, reiteró que dicha carpeta de investigación en su contra es apócrifa, por lo que tanto él como su defensa levantaron una denuncia por un posible proceso de colusión en su contra.

Se espera que en próximas semanas se conozca la situación jurídica de la ahora exfuncionaria pública. Rumores habían señalado que Vadhir Derbez podría recibir una orden de aprehensión, algo que no fue confirmado.

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