Hugo Catalán recibe fotos subidas de tono de hombres en redes; el actor ya puso un alto: “Es una agresión”

El actor Hugo Catalán participa en la obra El deseo de lo prohibido, donde nuevamente encarna un personaje gay, un tipo de rol muy recurrente en su carrera en el cine. “Es la primera vez que hago un personaje homosexual en teatro. Por eso me atrajo este texto, porque es en vivo y una toma única. Es una obra bastante provocadora, erótica, donde interpreto a ‘Amadeus’. Es una propuesta retadora y divertida”.

Hugo Catalán en la obra, El deseo de lo prohibido / Alejandro Isunza, IG @kareninaivankovic y Cortesía Pavel Anton para Omar Suárez ProduccIones

¿Qué opina Hugo Catalán sobre los encuentros swingers?

Aunque en la puesta se plantea en cierto momento los encuentros swingers, Hugo Catalán lo descarta por completo con su pareja. “No, me parece que son cosas que se plantean en un principio. Yo, en este momento de mi vida, estoy con una pareja que amo, con mi mujer, que acabamos de tener una bebé, y yo lo que quiero es estabilidad... No quiero decir que las parejas swingers no tengan estabilidad, pero a nosotros no nos interesa. No por ello no voy a explorarlo en la ficción. Hay muchas personas que ahí encuentran la felicidad y el placer, cada quien lo que le guste, es muy válido”.

Hugo está agradecido de que proyectos LGBTQ+ lo hayan posicionado como actor y ha compartido que, por el tipo de papeles gais que hace, ha recibido propuestas indecorosas y que los fans hasta le mandan fotos atrevidas, aunque hace cierta precisión. “No es una cuestión únicamente de la comunidad, también personas heterosexuales lo hacen. Por ejemplo, mi mujer me ha contado del acoso que ha sufrido también , le han mandado packs y eso es una agresión”.

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Hugo Catalán y Karenina Ivankovic se convirtieron en padres / Alejandro Isunza, IG @kareninaivankovic y Cortesía Pavel Anton para Omar Suárez ProduccIones

¿Cómo ha frenado Hugo Catalán el acoso en sus redes sociales y cuáles son sus planes de boda?

El actor Hugo Catalán nos compartió que ha decidido poner un alto para ya no recibir packs de hombres. “Tengo un filtro en Instagram, porque no quiero estar recibiendo basura, la verdad, ni comentarios que no me sumen. Así solo reviso las cosas que creo que son importantes. Cuando veo que hay una foto de alguien que no conozco, no la reviso ni siquiera”.

Por otra parte, después de que en abril pasado el actor le diera el anillo de compromiso a su novia, la actriz y conductora Karenina Ivankovic, los planes se tuvieron que posponer, ya que ella quedó embarazada y en diciembre pasado se convirtieron en padres de una niña. Pero bien dicen que no hay plazo que no se cumpla, y ya darán ese paso en los próximos días.

“Ya es muy pronto la boda. Estamos esperando fecha del juzgado. Ya mandamos los papeles a revisión. Primero haremos una ceremonia civil y posteriormente algo espiritual, aún no sabemos cuándo, tal vez sea en Argentina, México o Croacia”. Para la ceremonia civil ya comenzaron a llegar los invitados. “Esperamos que se apuren en el juzgado, porque ya llegó mi suegra de Argentina”.

Están muy seguros de la decisión. “Después de 6 meses de la paternidad dijimos: ‘Podemos retomar los planes donde los habíamos dejado’, y ahora sí, ya probamos, ya en serio, ahora más seguros todavía”.

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Hugo Catalán y Karenina Ivankovic esperan a su primer bebé / IG: @kareninaivankovic / @hugocatalan

¿Cuál es la trayectoria de Hugo Catalán?

Hugo Catalán es originario de la CDMX

Estudió actuación en el Centro de Formación Actoral (CEFAT) de TV Azteca.

Ha participado en diversas telenovelas y series de TV, entre las que destacan: Se busca un hombre (2007), Destino (2013), Señora Acero (2014), La casa de las flores (2018), Falsa identidad (2018), Los ricos también lloran (2022), P#t@s redes sociales (2023) y Regalo de amor ( 2025), entre otras.

(2007), (2013), (2014), (2018), (2018), (2022), (2023) y 2025), entre otras. Ganó gran popularidad gracias a la serie El juego de las llaves (2019), como “Leo Cuevas”.

(2019), como “Leo Cuevas”. Es un referente de la comunidad LGBTQ+, con personajes en películas como Clandestinos (2007), Cuatro lunas (2014), Yo soy la felicidad de este mundo (2014), Subterránea (2022), Háblame de ti (2022) y La huella de unos labios (2023).

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