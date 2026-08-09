Actor de Cómplices al rescate ahora vende contenido exclusivo y lo anuncia con ¡atrevidas FOTOS!

Un querido actor y protagonista de Cómplices al rescate, quien también formara parte del 2000’s x siempre, ha cambiado un poco su público, pues ahora también ofrece contenido exclusivo para adultos en plataformas digitales. ¿Cómo luce actualmente?

Actor de Cómplices al rescate vende contenido exclusivo / Redes sociales

¿Quién es el actor de Cómplices al rescate que sorprendió por su cambio físico?

Durante las últimas semanas se comenzó a hacer viral la noticia acerca del nuevo proyecto del actor Fabián Chávez, recordado por su personaje de Joaquín en Cómplices al rescate.

El intérprete se ha mantenido en el mundo del espectáculo, estando presente en giras y proyectos como Cómplices: La experiencia, en la cual, comparte escenario con compañeros de dicha telenovela infantil.

Esta nueva faceta del actor ha sorprendido no solo a internautas, si no también a seguidores que lo vieron crecer dentro de la pantalla chica. ¿Cambió mucho su físico?

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El actor infantil Fabián Chávez ahora vende contenido exclusivo / Redes sociales

¿Cómo anunció el actor Fabián Chávez que ahora vende contenido exclusivo?

Fue mediante sus redes sociales oficiales que el actor Fabián Chávez lanzó su nuevo proyecto, en esta ocasión, enfocado a un contenido para adultos, siendo este su debut en una plataforma de este estilo.

Chávez estuvo publicando varias atrevidas fotos en sus historias para poder promocionar su incursión, la cual, asegura es para mostrar una versión de él que pocos conocen, y totalmente sin filtros.

Internautas están a la expectativa y han mostrado su entusiasmo por la noticia:



“Espero que valga la pena”,

“Solo algo erótico y de buen gusto” y,

“Se le ven buenas cosas”.

Mientras tanto, sus seguidores esperan que el contenido de Fabián siga creciendo cada vez más. ¿Tú ya lo viste?

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Actor Fabián Chávez debuta en contenido para adultos / Redes sociales

¿Cuál es la trayectoria del actor Fabián Chávez en telenovelas?

Fabián Chávez es un actor, cantante, conductor, productor y director mexicano, que brilló en 2002, cuando fue elegido para interpretar a Joaquín Olmos en Cómplices al rescate

Tras el éxito de la telenovela, Fabián impulsó su faceta como cantante al lanzar varios discos como solista. Más adelante regresó a la televisión con la serie Central de abasto, donde interpretó al personaje principal, y también participó en proyectos de doblaje, conducción y teatro.

Con el paso de los años amplió su carrera como productor, director escénico y maestro de actuación, además de fundar su propia casa productora.

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