Actriz de Cómplices al rescate ahora tiene un ‘trabajo godín’

Martha Sabrina inició su carrera desde pequeña. Destacó como Julia Olmos en la telenovela Cómplices al rescate. Hoy forma parte de ‘2000s x siempre’ y del grupo ‘Cómplices’. También tuvo una participación especial en la telenovela Papás por conveniencia.

Nos contó sobre su experiencia en la actuación, de su familia y su carrera: “Disfruté mucho ser niña actriz. Sé que hay comentarios encontrados en el medio y que muchos dicen: ‘A mí no me gustó. Me sentía explotado’. Tengo la fortuna de decir que a mí no me ocurrió. A mí esto siempre me ha gustado. Tuve la oportunidad de hacer lo que realmente me apasiona”.

“Mis papás administraron bien mi dinero. Nunca tuve ningún problema como: ‘Me falta o ya me robaron’. La verdad es que ellos son muy honrados. Al final del día lo invirtieron en mi futuro. Estoy muy agradecida”.

Martha Sabrina no fue una estrella infantil explotada / Cortesía de la actriz

Martha Sabrina vive “lo mejor de dos mundos” entre la fama y su vida normal

“Estudié la licenciatura en Ciencias de la comunicación. Tengo una maestría en Administración de negocios, con especialidad en Mercadotecnia y dirección de proyectos. Siempre hubo estudio y diversión. Viví lo mejor de los 2 mundos”.

“A la par tengo un trabajo ‘godín’. Trabajo como capacitadora regional en una universidad. Además, soy esposa, y mamá de 3 maravillosos niños, uno de 14, una de 9 y una de 6”.

“Mis hijos han logrado entender a qué se dedica su mamá y me dan espacio para desarrollarme como profesionista en todos los ámbitos. No hay nada más sensato que demostrarles a tus hijos lo bonita que es la vida a través de lo que haces. Soy una mujer realizada”.

“Tengo una agenda estricta y organizada. Esto me ayuda a respetar los tiempos de calidad con mis hijos. Cuando estoy con ellos, no hay nada más. Si perdiera esa agenda, también se acabaría el control de mi vida (ríe)”.

“Ellos nacieron de una mamá que es actriz desde niña. Su papá es productor audiovisual (Juan Arellano). Ha trabajado con Mon Laferte y Enrique Bunbury. Hizo el video de ‘4:00 PM’, de ‘Cómplices’”.

Martha Sabrina tiene hijos con su esposo / Redes sociales y cortesía de la actriz

“Me gustaría tener más hijos. La gente dice que estoy loca, porque yo tengo 3 (ríe). En este momento es complicado por todo lo que hago. Implica toda mi atención y tiempo. Si en algún futuro se logra, estaría increíble, y si no, me siento muy afortunada por mi familia. Mi esposo ya la piensa 3 veces”.

“Llevamos juntos 15 años y de casados 1. Nos conocemos desde chiquitos. Tenemos una relación muy divertida. Poder trabajar con él, que sea parte de mis sueños y de mis metas, es lo que se necesita en una pareja. Me complementa y suma. Es un excelente papá”.

“Tuve una participación especial en Papás por conveniencia. Fue una intervención musical. Trabajé con Dani Luján e Imanol. Fue maravilloso. Con ‘Cómplices’ estoy súper involucrada en la imagen de todos. Les agradezco a mis amigos por darme la oportunidad de poderme desarrollar en esta parte que también me gusta mucho”, finalizó.

¿Quién es Martha Sabrina?

Empezó su carrera a los 7 años en el programa infantil Plaza Sésamo (1999 y 2003).

Su primera telenovela fue Rayito de luz (2000).

Le siguió Aventuras en el tiempo (2001),

Cómplices al rescate (2002),

Alegrijes y rebujos (2004),

Sueños y caramelos (2005) y

Papá a toda madre (2017), entre otras.

(2017), entre otras. Actualmente, Martha Sabrina forma parte del grupo ‘Cómplices’ y de la gira ‘2000’s x siempre

