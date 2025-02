Exestrella infantil revela su obscuro pasado: “La actuación me salvó la vida”

El actor y cantante Roberto Marín actualmente forma parte del grupo Cómplices. Nos reveló que ser niño actor le salvó la vida. En su infancia destacó en varias telenovelas como:



Una luz en el camino (1998),

Aventuras en el tiempo (2001) (donde fue el villano),

Cómplices al rescate (2002)

Camaleones (2009),

Roberto Marín habló de lo complicada que fue su infancia / Liliana Carpio / Redes sociales

A Roberto Marín ser actor le salvó la vida

“Es mágico reunirnos después de tantos años de haber hecho esos proyectos tan grandes e importantes, como Cómplices al rescate y Aventuras en el tiempo. Tengo muchos recuerdos. Ahora estoy empezando con Cómplices. Me hace muy feliz. Hay una gran hermandad”.

“En mi caso, ser niño actor fue algo muy liberador. Cada quien lo vive de forma diferente. Para mí, estar en los foros y en la televisión era lo máximo”.

“Mis papás estaban juntos, pero con mundos bastantes caóticos. No quisiera ahondar mucho en eso. Tuve una infancia muy difícil. La actuación me salvó la vida de muchas cosas. Era un lugar donde me sentía seguro”. Roberto Marín

“Tampoco voy a culpar a mis papás. Los adoro. Nadie sabe ser padre. Tengo un hijo de 3 años. Su madre y yo no estamos juntos. Es una aventura estar con él. Lo amo con todo mi corazón y es divertidísimo”.

Roberto Marín reveló que no fue buen estudiante

En la escuela no fue un buen estudiante. “Curiosamente, sí tenía buenas calificaciones. Faltaba mucho. Me peleaba muchísimo. Trataban de hacerme buylling por ser actor. Me cantaban: ‘¿Cuántas aventuras en el tiempo habrá?’ Le cambiaban la letra. Me decían de todo”.

“Llegaba a una nueva escuela y lo mismo. Me tenía que rifar a golpes. No me dejaba. En la TV hay mucha gente detrás de ti, te cuidan, solo te preocupas por representar un personaje. En la escuela es una selva, estás presionado por destacar y ser popular”. Roberto Marín

“Mis papás administraban mi dinero. Me preguntaban qué quería hacer con él. En eso no tengo queja. Estuvo bien”.

“Después dejé de actuar. Quería saber cómo era tener un empleo con un horario normal. Trabajé desde mesero y hasta de instructor en el sector automotriz”.

Roberto Marín participó en la telenovela ‘Papás por conveniencia’

“A raíz de eso, puse una agencia. Damos capacitación a la industria automotriz y producción de videos. Hacemos marketing digital. Es lo que sigo haciendo. El rollo de cantar y actuar me llena. Lo disfruto mucho. Vamos a estar el 7 de marzo en la Arena Guadalajara y el 4 de abril en la Arena CDMX con los ‘2000s x siempre’”

“Tuve una participación en Papás por conveniencia y fue padrísimo. Rosy Ocampo siempre ha sido lindísima. Volver a ver a gente que conozco desde niño, como Benjamín Cann, que estuvo dirigiendo, es como ver otra vez a tu familia que dejaste de ver hace mucho tiempo”, finalizó.