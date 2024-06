Actor de ‘Cómplices al rescate’ revela que tras dejar las novelas perdió su dinero en apuestas

El actor Fabián Chávez, de 35 años, estuvo como invitado en el pódcast ‘Bien viajadas’ con la actriz Odemaris Ruiz y la creadora de contenido Ariadna Rufrancos. En el pódcast, habló de varios momentos de su vida, los cuales no fueron tan fáciles para él.

Recordemos que en la década de los 2000, varios niños llegaron a las familias gracias a las telenovelas infantiles. Varios de ellos continuaron en la industria del espectáculo, mientras que otros prefirieron mantener un perfil más bajo, como es el caso de Fabián Chávez, quien saltó a la fama gracias a su participación en la novela infantil ‘Cómplices al rescate’.

Además, Fabián también demostró sus cualidades como conductor en ‘Código fama’, un reality show que buscaba descubrir nuevo talento infantil, junto a Ernesto Laguardia.

Pero, tiempo después, el actor decidió alejarse de la televisión debido a una fuerte depresión que sufrió, según reveló en 2023 en una entrevista con Yordi Rosado. A pesar de esta situación, Fabián decidió regresar a la pantalla en 2006, cuando fue parte de la telenovela ‘Central de abastos’.

Ve: Nodal y Ángela Aguilar: Hija de Flor Silvestre exige que no metan a su mamá en la polémica de los artistas

Fabián Chávez abrió su corazón sobre vida privada / Instagram: @fabianchaveztv

Fabián tuvo varios altibajos en su vida

Ahora, en el pódcast ‘Bien viajadas’, Fabián mencionó que uno de los momentos más oscuros de su vida fue cuando cumplió 18 años, ya que dejaron de considerarlo para tantos proyectos.

A esto se le sumó que su padre, quien estuvo con él durante varios años, tuvo que regresar a Monterrey, dejándolo totalmente solo en la Ciudad de México.

El actor recordó que comenzó a viajar y que gran parte de lo que ganó, se lo gastó en Las Vegas, uno de sus lugares favoritos.

“Me fui a apostar todo mi dinero de las novelas a Las Vegas y no gané”, comentó. A lo que Odemaris le cuestionó: “¿Nunca has ganado nada en Las Vegas?”, a lo que él respondió: “Ni en la televisión”.

Fabián también mencionó que no volverá a apostar ni a gastar su dinero de esa forma: “En aquel entonces sí apostaba, ya no lo volvería a hacer, porque realmente Las Vegas son los que ganan… Hay personas que le saben a las cartas y a todo esto, pero yo no, yo nada más me sentaba a jugar en la máquina de Ellen DeGeneres y de Kiss”.

Lee: Laura G tuvo que ser operada de emergencia. Pensó que estaba embarazada, pero fue algo delicado

¿Qué hace actualmente Fabián Chávez?

Cabe señalar que Fabián Chávez se encuentra participando en la gira del concierto ‘Los 2000’s por siempre’, en la cual varias exitosas telenovelas de esa época están cantando sus éxitos.

Además, hace unas semanas se informó que el famoso será parte de la novela de la productora Rosy Ocampo, la cual será ‘Papás por conveniencia’, marcando su regreso a los melodramas en Televisa.

Te puede interesar: ¿Fue a propósito? Venga la alegría se equivocó al felicitar a Pati Chapoy en su cumpleaños