Nodal y Ángela Aguilar: Hija de Flor Silvestre exige que no metan a su mamá en la polémica de los artistas

El romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar ha desatado muchas críticas en redes sociales. La razón principal es que el noviazgo se dio tan solo dos semanas después de que el cantante anunciara su ruptura con Cazzu, tras dos años de relación y una hija en común.

Para muchos, la “rapidez” con la que se dio este romance es demasiado “sospechosa” y muchos han especulado que Nodal le fue infiel a la madre de su hija con Ángela. Esto fue desmentido por Nodal.

A pesar de que los cantantes ya han roto el silencio, los rumores continúan y varios internautas han involucrado a Flor Silvestre, quien es abuela de Ángela.

Ángela Aguilar y Christian Nodal juntos en el escenario / Instagram: @angela_aguilar_ @nodal

¿Por qué Flor Silvestre salió “embarrada” en la polémica de Nodal y Ángela Aguilar?

Tras oficializarse el noviazgo entre Nodal y Ángela Aguilar, una internauta compartió un hilo en X (antes Twitter) hablando sobre las parejas que había tenido Flor Silvestre en el pasado.

Esta usuaria puso especial énfasis en el rumor que apuntaba a que Flor le fue infiel a Paco Malgesto, quien era su esposo en ese entonces, con Antonio Aguilar, quien también habría engañado a su pareja.

Debido a la supuesta infidelidad, Paco habría impedido que Flor viera a sus hijos por un tiempo, aparentemente, como forma de “desquite”.

Hija de Flor Silvestre pide respeto para su mamá

Esta publicación se viralizó a tal punto que llegó hasta Marcela Rubiales, la hija mayor del matrimonio entre Malgesto y Silvestre, quien no dudó en defender a su mamá y afirmar que jamás hubo una infidelidad en el romance de sus padres.

“En algunas cosas tienes razón, pero mi padre nunca fue v¡0l3nto, él nunca ganó la patria potestad, por eso nos escondía, y mi madre nunca lo engañó. Y no fueron sus polémicos romances, fue su vida, y fue una guerrera y gran ejemplo para todos nosotros, una mujer decente, una madre ejemplar y mejor abuela, así que calladitos están más bonitos” Marcela Rubiales

Asimismo, aseguró que para la gente “es muy fácil hablar de la vida de las personas e inventar lo que les da la gana, cuando solamente el que lo está viviendo sabe qué pasa”.

Si bien la creadora del hilo le pidió una disculpa, Marcela aseguró que no se sentía “ofendida”, sino dolida por todos los “chismes” que se están diciendo sobre su mamá.

“De ninguna manera me sentí ofendida por ti al contrario, gracias. Pero me duele mucho que metan a mi mamá en estos chismes no es justo sólo por hablar y molestar no se vale. Angelita es libre y puede hacer lo que le dé la gana, ella aprenderá de sus errores y sus aciertos, como todos”, concluyó.

