Eugenio Derbez, ¿se prepara para su retiro del ojo público?: “Tengo ganas de vivir”

Eugenio Derbez es uno de los artistas más grandes de nuestro país, teniendo en su haber programas icónicos como La Familia P.Luche o incluso el doblaje que lo convirtió en el inigualable Burro de Shrek.

A pesar de haber logrado importantes hitos, el comediante de 65 años parece estar muy cerca de poner un alto a su demandante carrera y empezar a vivir la vida que ha construido durante tantos años. Te compartimos aquí lo que reveló.

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Polémicas de Eugenio Derbez / Redes sociales

Eugenio Derbez, ¿listo para retirarse?

En su más reciente entrevista en el programa de YouTube De Estreno, Eugenio se sinceró sobre el momento de su vida que está viviendo y respecto su carrera profesional reveló que no ha tenido el tiempo de disfrutar lo que ha logrado.

Todo el trabajo de Eugenio le ha permitido llevar una vida cómoda que tampoco puede disfrutar, pues siempre está demasiado ocupado como para detenerse y simplemente vivir:

“Tengo ganas de vivir. Y es algo que nunca he hecho. Llevo toda la vida diciendo: ‘Algún día voy a ir a Tailandia. Algún día voy a conocer tal lugar. Algún día voy a hacer este viaje. Algún día’. Y al día de hoy tengo un coche que no disfruto, tengo una casa que no disfruto, tengo una vida que no disfruto, pudiendo disfrutarla” Eugenio Derbez

El hijo de Silvia Derbez señaló que 2026 ha sido un año clave para él pues ha tenido momentos de introspección en los que verdaderamente ha llegado a preguntarse si es momento de parar o si aún tiene algo que demostrarle al mundo

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Eugenio Derbez declaraciones / IG: @ederbez

El sueño pendiente de Eugenio Derbez, ¿imposible de cumplir?

En la misma entrevista el comediante contó que aunque está decidido a bajarle al ritmo, aún hay un pendiente en su lista de sueños profesionales, y es la dirección de cine en inglés, para que no solo llegue a México y a Latinoamérica, sino a todo el mundo.

“Tengo un sueño de que quiero dirigir, porque siento que es algo que tengo muy atrasado. Al mudarme a USA por el miedo de no conocer el idioma ni la cultura, me pasé al asiento de atrás. Entonces, quiero retomar eso, pero ahora en inglés y para el mundo entero”.

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Eugenio Derbez declaraciones / Redes sociales

¿Qué sigue en la vida de Eugenio Derbez?

Aunque Eugenio es ampliamente conocido por ser uno de los humoristas más talentosos de México y Latinoamérica, actualmente sus últimos proyectos han estado relacionado con temas alejados de la comedia, enfocándose en dramas.

Una de las películas que Derbez está por lanzar es “DED”, una producción que será muda y que abordará el tema de la muerte, haciéndola fácil de digerir para cualquier persona que quiera verla. Sin duda algo muy alejado de lo que nos tiene acostumbrados Eugenio.

Otro de los proyectos en los que veremos a Eugenio Derbez próximamente será un largometraje llamado “Marcelo en el mundo real”, en el que compete pantalla con Eva Longoria. En este, se cuenta la historia de un joven con trastorno del espectro autista.

Luego de una trayectoria tan importante, Eugenio Derbez ha amasado una importante fortuna, que le ha permitido vivir con lujos y comodidades.