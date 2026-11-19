La denuncia que enfrenta Vadhir ‘N’, hijo de Eugenio Derbez, continúa generando reacciones en el medio del espectáculo, mientras los medios buscan conocer la postura de las personalidades cercanas a la familia del actor.

Una de ellas fue Dalilah Polanco, quien fue pareja de Eugenio Derbez hace varios años y convivió de cerca con sus hijos, entre ellos Vadhir. Recientemente, la actriz fue cuestionada sobre la polémica legal que enfrenta el actor, pero su respuesta sorprendió al marcar distancia del tema.

¿Qué dijo Dalilah Polanco? Te contamos.

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Vadhir N / Redes Sociales

¿Qué se sabe sobre la denuncia por presunta violación que enfrenta Vadhir N?

Vadhir ‘N’ enfrenta señalamientos por presunta violencia sexual. El primer caso se dio a conocer hace unas semanas, luego de que una modelo estadounidense lo denunciara por una presunta agresión que habría ocurrido en abril, durante la grabación de un video musical.

De acuerdo con la información de la Fiscalía de la CDMX, se reunieron datos de prueba para judicializar el caso y se obtuvo una orden de aprehensión contra el actor. Sin embargo, esta quedó sin efectos luego de que Vadhir promoviera un juicio de amparo para enfrentar el procedimiento en libertad.

Además, el 17 de noviembre trascendió una segunda denuncia, por una agresión sexual durante un viaje en un crucero.

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Vadhir “N” / Redes Sociales

¿Qué dijo Dalilah Polanco sobre la polémica de Vadhir N?

La actriz se negó a emitir una opinión y dejó claro que “no tiene idea” y no cuenta con información para hablar del caso y emitir una opinión.

Durante un encuentro con los medios publicado por ‘El junket’, Dalilah incluso interrumpió a un reportero que le preguntó sobre el caso y expresó su molestia porque le pidieran pronunciarse sobre esa situación.

“No puedo emitir juicio ante algo que desconozco. No me parece correcto, me parece una falta de respeto querer figurar con algo que no tengo ni la más remota idea de nada” Dalilah Polanco

Asimismo, pidió a los reporteros que dejaran de preguntarle sobre el tema y explicó que su relación con Eugenio Derbez terminó hace muchos años, por lo que no considera adecuado involucrarse en los asuntos legales de su hijo.

“Menos cuando hubo una relación hace 3 siglos. Entonces, por respeto, les voy a pedir de favor que no me pidan opinar, porque no voy a dar mi opinión.” Dalilah Polanco

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¿Cómo fue la relación sentimental de Dalilah Polanco y Eugenio Derbez?

Eugenio Derbez y Dalilah Polanco tuvieron una relación sentimental al inicio de los años 2000, mientras trabajaban juntos en ‘La familia P. Luche’.

Antes de iniciar su noviazgo, ambos mantenían otras relaciones; Dalilah estaba casada con el actor Sergio Catalán y Eugenio había terminado su relación con Sarah Bustani.

Durante su relación, Dalilah convivió con los hijos de Eugenio Derbez, en ese entonces Aislinn, Vadhir y José Eduardo. Incluso, recordó que tenía una buena relación con ellos y que Aislinn llegó a convertirse en su confidente.

Precisamente, en una de las denuncias que enfrenta Vadhir, también se menciona a José Eduardo Derbez como un presunto cómplice de su hermano.

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