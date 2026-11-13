Revelan la supuesta prueba que podría ser clave en el caso contra Vadhir Derbez: “lo van a refundir en el bote”

Hace algunos días empezaron a circular en redes sociales fotografías de Vadhir Derbez junto a la chica que lo habría denunciado, y para sorpresa de muchos, José Eduardo Derbez, hermano del actor, también aparecía en las instantáneas.

Sin embargo, hay algo aún más fuerte que ha trascendido en las últimas horas y tiene que ver con una supuesta prueba que ya estaría en manos de la Fiscalía, así lo dio a conocer el periodista de nota roja, Carlos Jiménez; ¿qué está pasando? Aquí te lo decimos.

Vadhir Derbez / Mezcalent

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¿De qué están acusando a Vadhir Derbez?

Actualmente el hijo de Eugenio Derbez se encuentra en el ojo del huracán debido a una nueva denuncia que se presentó en su contra a principios de noviembre de este año por el presunto delito de violación. Fue interpuesta ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Esta se suma a otras dos denuncias en contra del actor y cantante, también por presuntos delitos sexuales, la primera presentada en diciembre de 2009 en Indiana, Estados Unidos y la segunda en abril de 2026 en la Ciudad de México.

Las denuncias contra Vadhir N / Mezcalent

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¿Qué presunta prueba tiene la Fiscalía en contra de Vadhir Derbez? Carlos Jiménez responde

Hace algunas horas, Carlos Jiménez confirmó en su programa C4 en Alerta, que la Fiscalía de Justicia de la CDMX tiene el ADN del hombre que agredió a la joven que denunció a Vadhir Derbez.

Según los dichos del periodista, solo es necesario que Enrique González Casanova, abogado del actor, lo presente a las autoridades correspondientes y que hagan una comparativa con el ADN del agresor y el de Vadhir.

“La Fiscalía de Justicia cuenta con pruebas recabadas por peritos que encontraron en la víctima el ADN, es decir, si está tan seguro el abogado de Vadhir Derbez que es inocente, puede presentarlo, puede llevarlo y hacerle un comparativo de ADN, pero como lo ha estado escondiendo no lo ha hecho (…) si de verdad es inocente esa prueba de ADN lo va a exonerar, pero si esa prueba de ADN coincide lo van a refundir en el bote” Carlos Jiménez

#ULTIMAHORA 🚨 CONFIRMACIÓN BOMBA: la @FiscaliaCDMX tiene el ADN del Agresor Sexual que violó a la joven que denunció al hijo de @EugenioDerbez Esa es la razón por la cual los Abogados han escondido a Vadhir Derbez hasta por debajo de las piedras y hasta van a medios de chismes a decir que su cliente está "muerto de la risa" por lo que está pasando. Muy fácil, si es inocente que vaya y que se haga la prueba del ADN... 📽 @c4jimenez — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) November 12, 2026

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¿Vadhir Derbez podría ir a la cárcel por acusaciones en su contra?

Hoy por hoy la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta una investigación en su contra por el presunto delito de violación. Al momento el joven tiene presunción de inocencia hasta que se compruebe lo contrario.

En caso de que Vadhir Derbez fuera encontrado culpable, el joven podría enfrentar una condena de 6 a 17 años de prisión y además tendría que pagar una indemnización a la víctima; no obstante, es importante mencionar que la investigación continúa, por lo que no se puede afirmar nada relacionado con una posible sentencia.

Personajes cercanos a Vadhir Derbez como Victoria Ruffo, han sido cuestionados al respecto, sin embargo, debido a lo delicado del caso, han preferido mantener silencio.