Tras semanas de silencio relacionadas a la polémica sobre presunto abuso y violación, Vadhir “N” habló al respecto en una reciente emisión matutino del programa de Ciro Gómez Leyva, espacio en el que se dijo sorprendido, triste y hasta con coraje por toda la situación que enfrenta. ¿Niega todo?

Vadhir “N” habló tras presunta vinculación a proceso / Redes sociales

Vadhir “N” rompe el silencio sobre las acusaciones que enfrenta de diferentes mujeres

En la plática compartida hace unos minutos en la cuenta de Instagram de Radio Fórmula, Vadhir “N”, hijo de Eugenio Derbez, afirmó que ni él ni su equipo tienen conocimiento formal de la imputación (la orden de aprehensión). Según explicó, lo que sabe proviene de lo que ha visto en redes sociales y no de una notificación oficial.

De esto no sabemos. Lo mismo, he visto cosas en redes (…) no hemos sido notificados. Vadhir “N”

El actor también expresó su malestar emocional por la situación, un capítulo amargo en su vida:

No tengo la necesidad de estar saliendo a agredir absolutamente a nadie, ni a obligar a nadie a hacer nada. ¿Qué te digo? Me da mucha tristeza y mucho coraje. Vadhir “N”

A lo largo de la entrevista, Vadhir “N” contó otros detalles, incluso aseveró que su equipo legal no tienen conocimiento de la presunta denuncia.

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Vadhir “N” fue señalado por presunto abuso y violación / Redes Sociales

Vadhir “N” rechaza que deba ser visto como “agresor”

Otro de los momentos más polémicos en la entrevista llegó cuando Vadhir “N” dijo que no le parecía adecuado que, a partir de esto, sea visto ahora a través de la narrativa como “agresor sexual":

Se está pintando una narrativa como si yo fuera un agresor sexual serial, que se me hace… me vuela la cabeza. Vadhir “N”

Por otro lado, el actor afirmó que rompió el silencio solo como una recomendación y no por convicción, pues él prefería mantener todo meramente en la vía legal. Por si fuera poco, insistió en que está siendo extorsionado:

Se me ha presionado de muchas maneras y se ha vuelto todo un circo. (...) Yo he construido mi carrera a base de trabajo. Vadhir “N”

A lo largo de su intervención, Vadhir “N” hizo hincapié en que espera que se haga justicia, aún cuando presuntamente se le ha pedido dinero para que las investigaciones se detengan.

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¿Vadhir “N” preocupado por perder su carrera como actor?

Otros de los aspectos importantes para el actor, Vadhir “N”, es sin duda su carrera en el espectáculo, ya que en estos momentos su imagen ha sido sumamente golpeada en redes sociales:

Mi chamba es que hagamos esto y se resuelva en los juzgados, que salga la verdad y que se pueda limpiar mi nombre de alguna manera. Vadhir “N”

Según si testimonio, su equipo legal tiene testigos que los han apoyado en estos momentos, algo que es una carta fuerte para hacer frente a las acusaciones:

Tenemos también bastantes testigos que han declarado y que han estado con nosotros. Vadhir “N”

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Vadhir “N” comparte VIDEO en sus redes sociales y reprueba acusaciones

Hace unos minutos, Vadhir “N” publicó un nuevo video en sus redes sociales, retomando parte de lo dicho en su encuentro con Radio Fórmula de esta mañana.

El actor mencionó que está sorprendido de cómo se le ha juzgado en redes y medios, describiendo todo como un “circo mediático":

Todo esto lo han utilizado para hacer un circo mediático, en el que de manera irresponsable, tanto medios de comunicación, periodistas de espectáculos, influencers, han difundido señalamientos. Me han acusado, y se ha dado un veredicto público como si existiera una sentencia, afectando mi nombre, mi carrera, mi futuro y también a mi familia. Vadhir “N”

El asunto no paró ahí, también negó rotundamente que se haya estado “escondiendo”, motivo por el que dice que actualmente está mostrando la cara. Además, insistió en que su silencio era derivado por consejo de sus abogados.

Asimismo, cree firmemente que se trata de un intento de extorsión.

Gente que trabaja con esta modelo está vinculada con la trata de personas, venta de drogas, no es la primera vez que hacen esto. Vadhir “N”

Por último, señaló que la gente en redes sociales está defendiendo a una organización delictiva, a pesar de que creen que ellas son las presuntas víctimas.

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