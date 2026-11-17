En plena polémica por una denuncia en su contra por el delito de violación, siguen surgiendo dudas sobre la situación jurídica de Vadhir ’N’ y las consecuencias que podría enfrentar si las autoridades determinan su culpabilidad.

En medio de la información de una orden de aprehensión y amparos promovidos por su defensa, surge otro dato que podría ser clave en la investigación y es la posible existencia de una prueba de ADN en poder de las autoridades correspondientes.

Lee: Ellas han sido novias de Vadhir Derbez, quien fue denunciado por presunto abuso, ¡desde modelos hasta actrices!

El abogado Adrián Sánchez, quien no tiene relación con el caso, dio un panorama general sobre el tema. / Archivo TVNotas, YouTube Imagen Entretenimiento, Facebook Fiscalía CDMX, redes sociales y cortesía

Lo que se sabe sobre el caso legal contra Vadhir ’N’

Para entender qué ocurre, platicamos con el abogado Adrián Sánchez, quien, cabe mencionar, no tiene relación alguna con el caso, para que nos explicara los posibles escenarios según la ley mexicana. El licenciado aclaró que, hasta el momento, no se ha establecido que el material genético encontrado en la víctima corresponda a Vadhir ‘N’.

El abogado indicó:

“Si las autoridades buscan comparar una muestra con el perfil genético del actor, es necesario obtener una muestra de referencia de él, conforme a los procedimientos legales correspondientes... Tendría que presentarse para que le puedan tomar una muestra, comparar el ADN y poder determinar. Si resulta que no hay compatibilidad, sería absuelto de cualquier tipo de cargo con respecto a esta carpeta de investigación”. Abogado Adrián Sánchez

En cuanto a qué pasaría si no acude al llamado de las autoridades, el licenciado comentó que hay varias vías para requerir a un imputado:

Primero, una citación, que es una invitación para que comparezca y declare; si no acude, sigue una orden de presentación, cuyo incumplimiento, según explicó, podría derivar en una sanción económica o un arresto, y finalmente, una orden de aprehensión: “Ya no va a ser una invitación, ya es: ‘Nosotros vamos por ti’”.

En ese último escenario, detalló que la policía de investigación podría ejecutar el mandato emitido por un juez de control. Si la persona se encuentra fuera del país, podría solicitarse colaboración internacional para lograr su regreso a México y que enfrente el procedimiento correspondiente.

No te pierdas: ¿Vadhir Derbez busca limpiar su imagen? Señalan uso de granjas de bots tras acusación de presunto abuso FOTOS

En mayo pasado, el actor y su defensa presentaron en el programa De primera mano este video de la supuesta locación donde presuntamente ocurrieron los hechos. / Archivo TVNotas, YouTube Imagen Entretenimiento, Facebook Fiscalía CDMX, redes sociales y cortesía

¿Vadhir ’N’ irá a la cárcel?

De acuerdo con el licenciado, una orden de aprehensión se trata de una medida cautelar para lograr su comparecencia ante la autoridad, mientras que la responsabilidad penal debe determinarse mediante el proceso correspondiente.

Sobre si el ADN encontrado podría afectar el amparo de Vadhir ‘N’, refirió: “Si hay una prueba de ADN, por supuesto podría ser eliminada esa suspensión”.

Señaló que un juez podría revisar nuevamente las condiciones bajo las cuales concedió la suspensión: “Yo, como juez, te suspendí el acto reclamado porque no se sabía que existía esta prueba, pero vamos a hacer algo: Sométete a la prueba y, ya una vez que se determine si es o no, te sigo concediendo o no esta suspensión”.

No obstante, aclaró que la Ley de Amparo establece reglas específicas y que, cuando se trata de delitos graves como la violación, la suspensión no impide que el procedimiento penal continúe. La existencia de una prueba, detalla, no significaría por sí sola que el amparo quede cancelado; la decisión dependería del juez.

Sobre las pruebas, el experto detalló que los análisis genéticos en investigaciones de delitos sexuales son sumamente relevantes y que es importante su recolección a tiempo para preservar las muestras. Explicó: “La prueba de ADN no solo se encuentra en el semen... El ADN se puede obtener del cabello, de la saliva, hay distintas formas médicas de determinar”

Agregó que un juez determinará la responsabilidad del actor tras estudiar los elementos que se presenten en el proceso: “En este caso, actualmente Vadhir ‘N’ es inocente, toda vez que no hay una sentencia que diga lo contrario... Una denuncia no significa que una persona ya sea culpable”.

Dicho esto, jurídicamente aún hay varias etapas por delante:

Abogado Adrián Sánchez “Una vez que se inicia la denuncia, se recaban los indicios probatorios que pueden incluir documentos, testimonios y dictámenes periciales. Posteriormente, el Ministerio Público determina cuáles son útiles para sustentar una posible acusación. Si existen elementos suficientes, podrá solicitar que el asunto sea llevado ante un juez”.

Hace unos días, en un programa de televisión, los abogados dijeron que la orden de aprehensión fue declarada anticonstitucional. / Archivo TVNotas, YouTube Imagen Entretenimiento, Facebook Fiscalía CDMX, redes sociales y cortesía

¿La orden de aprehensión contra Vadhir ’N’ fue “irregular”?

En cuanto a la orden de aprehensión que habría sido frenada luego de que la defensa recurriera a un amparo, el abogado explicó que: “Puede ser una estrategia de defensa para evitar que se vulneren los derechos del imputado. Sin embargo, una suspensión no significa que la denuncia desaparezca ni que el señalado sea inocente”.

Para determinar la culpabilidad de un imputado, indica, existen pruebas médicas y psicológicas que permitan identificar posibles rastros biológicos del responsable. Sin embargo, advirtió que el tiempo transcurrido puede complicar la obtención de algunos indicios físicos, aunque eso no significa que una investigación ya no pueda avanzar.

En otro caso distinto, donde estaría involucrado también José Eduardo Derbez, hermano de Vadhir ‘N’, en el que lo podrían involucrar como supuesto cómplice, el abogado explicó si hay posibilidad de que lo llamen a declarar.

“Las autoridades pueden convocar a personas que tengan información relevante para conocer cómo sucedieron los hechos, pero existen disposiciones legales que permiten a determinados familiares abstenerse de declarar contra sus parientes, según las circunstancias”. Abogado Adrián Sánchez

Sobre la postura de José Eduardo, quien ha manifestado que habla por sí mismo, consideró que es una respuesta adecuada: “Él tiene que hablar de hechos propios, no puede hablar de hechos que no corresponden a su persona, porque puede perjudicar el procedimiento”.

Finalmente, indicó que el delito de abuso sexual podría alcanzar penas de entre 6 y 13 años de prisión, mientras que, en el caso de violación, se contemplan hasta 20 años de cárcel, al ser uno de los delitos más graves.

El 6 de noviembre, la Fiscalía de la CDMX emitió esta tarjeta informativa, en la cual señala que está abierta la investigación contra el cantante por los hechos supuestamente ocurridos en abril pasado, en Coyoacán / Archivo TVNotas, YouTube Imagen Entretenimiento, Facebook Fiscalía CDMX, redes sociales y cortesía

¿Cuáles han sido los problemas legales de Vadhir ’N’?

2009: Denuncia en Estados Unidos

Existen reportes sobre un incidente ocurrido en la Academia Militar Culver, en Indiana, donde Vadhir ‘N’ estudiaba.

En diciembre de 2009, fue señalado por una estudiante de 15 años por presuntos contactos físicos sin su consentimiento.

El caso llegó a un tribunal del condado de Marshall, Indiana, en Estados Unidos.

En febrero de 2010, el integrante de una famosa dinastía del espectáculo compareció junto con su abogado para manifestar su inocencia.

Abril 2026: Denuncia por presunto abuso

Los hechos fueron denunciados el 2 de abril de 2026.

Presuntamente ocurrieron en una locación donde grababan un video musical en la alcaldía Coyoacán, en CDMX.

La denunciante es una modelo estadounidense de 19 años, que intervino en la grabación.

Delito denunciado: Presunta violación, de acuerdo con la información difundida sobre la carpeta de investigación.

¿De qué lo acusa? La modelo señaló que durante la grabación presuntamente la llevó a un camerino privado, donde él le habría dado un beso sin su consentimiento y posteriormente le habría realizado tocamientos de índole sexual que tampoco habría consentido.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la CDMX.

Sobre la orden de aprehensión:

El Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión en contra de Vadhir, que se habría librado el 24 de abril de 2026.

La defensa del actor promovió un juicio de amparo.

En junio, un juez federal concedió protección judicial y dejó sin efectos la orden de captura.

La fiscalía impugnó esta resolución.

El 6 de noviembre, la Fiscalía de la CDMX confirmó públicamente que hay una investigación abierta.

El actor ha dicho que cuenta con pruebas que demostrarían que los hechos denunciados no ocurrieron tal como se relataron.

La defensa del famoso denunció presunta extorsión respecto a las acusaciones en este caso. Asegura que han recibido mensajes intimidatorios, que se les exigió dinero para detener el avance de las acusaciones, una cantidad de 350 mil dólares, por lo que presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

A principios de noviembre, se dio a conocer la existencia de una segunda denuncia contra Vadhir N / Archivo TVNotas, YouTube Imagen Entretenimiento, Facebook Fiscalía CDMX, redes sociales y cortesía

Noviembre 2026: Segunda denuncia por presunto abuso

A inicios de noviembre se dio a conocer otro asunto.

El despacho jurídico Vega Mac Gregor Arellano anunció que representa a otra mujer que presentó una denuncia contra Vadhir ‘N’ por el presunto delito de violación.

Se trata de otra modelo de origen estadounidense.

Los abogados solicitaron una reunión con la titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

No se ha revelado la identidad de la denunciante ni detalles sobre las circunstancias de los hechos.

El actor y su defensa afirmaron desconocer esta segunda acusación.

El 12 de noviembre salió a la luz una nueva protección judicial federal para el actor.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

Mira: Aislinn Derbez borra mensaje para Vadhir N y José Eduardo: Tras acusaciones de presunto abuso, ¿les da la espalda?