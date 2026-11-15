¿Eugenio Derbez sabía de la presunta infidelidad de Paola Dalay a su hijo José Eduardo? Revelan: “Los vio”

Pese a que José Eduardo Derbez y Paola Dalay insisten en que su ruptura se dio en los mejores términos posibles, todo apuntaría a que la separación se habría dado por una supuesta infidelidad de ella. Y es que no solo ha aparecido un video que lo confirmaría, sino también reportes de que varios miembros de la familia Derbez presuntamente ya sabían sobre este tema.

Hace unas horas, surgieron nuevos detalles que involucran tanto a Eugenio Derbez como a su esposa, Alessandra Rosaldo. Te contamos todo lo que se sabe.

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Eugenio Derbez y su hijo José Eduardo son relativamente unidos / Redes sociales

¿Paola Dalay le fue infiel a José Eduardo Derbez con César Romo?

Cuando Paola Dalay y José Eduardo Derbez anunciaron su separación el 1 de noviembre, afirmaron que habían terminado desde hacía tiempo y que las cosas culminaron bien entre ellos. Si bien ambos dicen que todo acabó bien, han surgido presuntas “pruebas” que demostrarían lo contrario.

Y es que al poco tiempo se viralizaron unas imágenes de ella junto al futbolista César Romo. Según la influencer, se conocieron después de la ruptura y, aunque no son novios, “están saliendo”.

Según reportes de diversos medios digitales, Aislinn Derbez, hermana de José Eduardo, la habría visto con Romo un día antes de que se anunciara la ruptura y le habría avisado a su hermano, siendo esa la razón por la que se habrían “apresurado” en dar la noticia.

También circuló un video de Dalay y el atleta besándose que, según se dice, presuntamente fue tomado en julio. En ese mes, José todavía le dedicaba mensajes románticos en redes sociales a su ex, por lo que muchos creen que sería la prueba de que realmente hubo una infidelidad.

El hijo de Victoria Ruffo ha reiterado ante la prensa que no hubo un engaño y que las cosas acabaron por diferencias. También ha pedido al público que no hable mal de su ex, a quien dice considerar una “gran mujer y mamá”.

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Se viralizó foto de Paola Dalay y César Romo / Mezcalent

Aseguran que Eugenio Derbez pudo haber sabido la presunta infidelidad de Paola Dalay a José Eduardo Derbez

A través de su programa en YouTube, el influencer ‘el Argüenderito’ reportó que, presuntamente, la hermana de Alessandra Rosaldo había visto a Paola Dalay con César Romo unas semanas antes de que se anunciara la ruptura definitiva con José Eduardo Derbez.

Por supuesto, la cuñada de Eugenio Derbez le informó de esto a la cantante, quien, al parecer, habría decidido quedarse callada y no comentarle nada a su esposo.

“La hermana de Alessandra, semanas atrás, se había encontrado presuntamente, a Paola Dalay en el teatro con un fulano que no era José Eduardo, deportista, César. Alessandra no le dijo nada a Eugenio”. El Argüenderito

Según el creador de contenido, Eugenio se molestó con su pareja por no decirle esta información, pues el actor consideraba que, de haberlo sabido antes, la situación no hubiera “explotado”.

El Argüenderito “Lo que le ofendía al patriarca de la familia era que él no tomó el control de la situación. Supongo que le dolían la tristeza, la decepción y los cuernos que le pusieron a su hijo, pero lo que le mortificaba era el comunicado. Eugenio le dice a Alessandra: ‘Oye, si me hubieras enterado, yo me dedico a producir…nosotros hubiéramos llevado el control de la conversación’”.

Cabe mencionar que esto no es algo confirmado, por lo que todo queda como un simple rumor hasta que alguna de las partes se pronuncie.

¿Qué ha dicho Eugenio Derbez sobre la ruptura de José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Hasta el momento, Eugenio Derbez no ha querido decir nada directamente sobre la ruptura entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay. No obstante, se sabe que ya está consciente de todo esto.

Y es que el propio José Eduardo llegó a decir en su momento que su familia, si bien no se mete como tal, ha estado apoyándolo en todo su proceso de separación.

Hace poco, se dijo que el actor se habría peleado con Victoria Ruffo por la manera en la que él estaba manejando la ruptura con Paola. Sin embargo, esto no ha sido confirmado.

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