José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman separación tras semanas de rumores: ¿Por qué no lo habían contado?

El romance entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay llegó a su fin, semanas después de que comenzaran los rumores de presunta separación entre ambos intérpretes. Hace unos minutos, confirmaron en sus redes sociales que decidieron tomar caminos separados. ¿Qué los detenía?

Separación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez se confirmó / Redes sociales

Así anunciaron José Eduardo Derbez y Paola Dalay su separación

La tarde de este domingo 1 de noviembre se confirmó que el romance entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay llegó a su fin. Y aunque la noticia causa tristeza, muchos ya veían venir este escenario.

Mediante un video en conjunto en sus redes sociales, José Eduardo y Paola revelaron algunos detalles sobre su decisión, incluyendo la razón por la que no habían dicho nada: “ Queremos compartirles algo, decidimos desde hace un tiempo, pero no estábamos listos para decirles ”, dijo Paola.

Por su parte, José Eduardo aseguró que esta decisión se tomó desde el respeto y el amor que ambos tienen tanto por ellos mismos, como por su hija:

Tomamos la decisión de separarnos, con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija, y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años. José Eduardo Derbez

El hijo de Eugenio Derbez confirmó que esto ya tenía algo de tiempo, pero habían decidido guardar silencio por su hija:

Si no lo habíamos dicho antes era porque tampoco sabíamos cómo decirlo. Ni nosotros sabíamos qué onda. Bueno, nada más para hacerlo oficial de que ya no estamos juntos. Siempre vamos a estar pendientes de nuestra hija. José Eduardo Derbez

Paola terminó el video diciendo que, a pesar de ya no tener un vínculo sentimental, continuarán coincidiendo y mostrándose juntos en diferentes momentos.

Lee: Eugenio Derbez da su versión sobre la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, ¿ya están separados? VIDEO

¿Cuándo y cómo inició la relación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

La relación entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez data de 2020 y, con el tiempo, se convirtió en una de las parejas más conocidas entre el público. De acuerdo con lo que ellos mismos han relatado, todo comenzó cuando el actor vio una foto de la influencer en redes sociales y se animó a escribirle por mensaje privado.

Aunque no fue amor a primera vista, la conexión entre los dos fue fortaleciéndose a lo largo de las semanas, hasta que llegó su primera cita. A partir de ahí, fueron construyendo un vínculo sólido, el cual, se fortaleció aún más con el nacimiento de su hija.

Hace unas semanas, la propia Paola había respondido a todos esos rumores de separación, mismos que “bateó”, y ahora se confirmaron:

Se me resbalan, con risa (rumores). Nos sacan un chisme nuevo cada semana, siempre llevándonos muy bien por nuestra hija, pero pase lo que pase bien. Si llega a pasar o si algo estuviera mal siempre buscar llevarnos bien y estar bien porque tenemos una personita en medio que depende de nosotros y no me gustaría afectarla Paola Dalay

Para la gran mayoría, la decisión de mantener privado todo ha sido correcta, pues querían proteger a su hija de todo lo que se hablaría de ellos. ¿Tú qué piensas?

Tal vez te interese: Paola Dalay ¿lanza dardo para José Eduardo Derbez y confirma ruptura?: “Andan pendientes”