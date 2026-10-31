Aarón Mercury revela que quiere como PAREJA a Aldo de Nigris, ¿se le declaró? “Me gusta”

En medio de los rumores sobre un supuesto flechazo entre Aarón Mercury y Victoria Justice durante la visita de la actriz al programa ‘Hoy’, surgió un nuevo tema de conversación relacionado con el influencer.

Durante su participación en ‘La casa de los famosos México’, en su momento se volvió muy comentado el shippeo entre Aarón y Aldo de Nigris. Ambos alimentaban los rumores a modo de broma y como una muestra de la amistad que construyeron dentro del reality.

Ahora, el tema volvió a cobrar fuerza después de que Aarón declarara públicamente que quiere llevar ese shippeo a otro nivel y concretar algo más serio con Aldo.

¿El influencer ya piensa en declararle su amor al sobrino de Poncho de Nigris? Te contamos.

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Aarón Mercury y Aldo de Nigris / Redes sociales

¿Cómo surgió la amistad de Aldo de Nigris y Aarón Mercury?

La amistad entre Aldo de Nigris y Aarón Mercury surgió durante su participación en ‘La casa de los famosos México 2025’, donde ambos coincidieron como integrantes del cuarto Noche. Desde los primeros días del reality, comenzaron a convivir, platicar y apoyarse, lo que fortaleció su vínculo.

Los influencers tuvieron distintos momentos que llamaron la atención del público, desde sus rutinas de ejercicio muestras de cariño. Incluso, las cámaras los captaron caminando tomados de la mano por un pasillo de la casa, lo que dio origen al shippeo conocido como ‘Aldrón’,

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Aldo de Nigris y Aarón Mercury / Mauro Godoy, archivo TVNotas, redes sociales e GG: saulmaxwellofficial

¿Aarón Mercury le declaró su amor a Aldo de Nigris? Dice que quiere que sea su pareja

En una entrevista con el medio Infobae, Aarón Mercury fue cuestionado sobre su amistad con Aldo de Nigris y el shippeo que sus seguidores mantienen vigente hasta la fecha.

El reportero le preguntó si ambos tenían pensado darles más contenido a sus fans y si volverían a aparecer juntos en videos y publicaciones.

Ante ello, Aarón reveló que le gustaría llevar esa conexión a otro nivel y concretar algo más serio con Aldo. Sin embargo, no se trataba de una declaración de amor ni de una confesión sobre sus sentimientos en la vida real.

El influencer explicó que ha hablado con un director mexicano conocido como ‘Chamaco Mexicano’, quien realiza documentales relacionados con la comunidad LGBT+, y que le gustaría concretar una colaboración con él y Aldo de Nigris en la que ambos interpreten a una pareja.

“Hablé con un chico que hace cortos que se llama Chamaco mexicano. Dije ‘me gusta que se mantenga el estilo entre Aldo de Nigris y yo’, como de que cotorreamos, le medio jot**os. Pero, hasta ahí; igual si se presenta un proyecto bien, lo hacemos.” Aarón Mercury

De esta manera, Aarón sí quiere llevar el shippeo con Aldo a otro nivel, pero a través de un proyecto audiovisual en el que puedan interpretar una relación sentimental. Por ahora, no se ha confirmado que esta colaboración vaya a realizarse.

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¿Aarón Mercury tiene pareja actualmente?

Hasta el momento, no hay información o declaraciones que confirmen que Aarón Mercury esté en una relación o tenga una pareja.

De hecho, ha declarado que él está soltero y enfocado en sus proyectos personales. Pese a que se le ha involucrado sentimentalmente con múltiples personalidades, él no ha confirmado que tenga una relación sentimental.

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