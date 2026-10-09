¿Aarón Mercury vetado por culpa de Rosa María Noguerón? Aseguran que ya no sería parte de ¿Quién es la máscara?

Tras el supuesto veto de Aarón Mercury de La casa de los famosos México luego de ser participante de la tercera temporada, un nuevo RUMOR ha comenzado a circular en redes en relación a la ‘aparente’ participación que tendría el influencer en ¿Quién es la máscara? ¡Te contamos los detalles!

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¿Aarón Mercury vetado por culpa de Rosa María Noguerón? / Instagram

¿Por qué se dice que Rosa María Noguerón habría vetado a Aarón Mercury de La casa de los famosos México?

Durante la cuarta temporada de LCDLFM, se comenzó a especular que Aarón Mercury estaba vetado del reality debido a ciertas acciones de Masad, uno de sus amigos cercanos. Las especulaciones aumentaron tras el ‘me gusta’ de Rosa María Noguerón en una publicación que aseguraba que la salida del influencer había sido fraude.

Posteriormente, en un encuentro con la prensa, el exhabitante señaló que no volvería al reality 24/7, pues aunque en su momento fue un proyecto que apoyó completamente y solo tenía comentarios buenos, se percató de que la productora compartía publicaciones en su contra.

“Que haga esas cosas de compartir hate bajita la mano, se me hace muy infantil y fuera de lugar. La verdad, yo no me quiero parar en un lugar donde sé que mueven mucho las cosas, ¿sabes? Ahora estoy seguro de que meten mano… que tratan de enaltecer a algunos y bajar a otros”. Aarón Mercury

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¿Aarón Mercury vetado por culpa de Rosa María Noguerón? / Redes sociales

¿Rosa María Noguerón intervino en proyectos de Aarón Mercury?

Desde las declaraciones de Aarón Mercury sobre Rosa María Noguerón y La casa de los famosos México, todo parecía indicar que la controversia había terminado; sin embargo, una reciente publicación en redes señala a la productora como la responsable de la ausencia del influencer en ¿Quién es la máscara?

Según la publicación de ‘La Radio Top’, Aarón Mercury había sido contemplado para la nueva temporada de ¿Quién es la máscara?, así lo habría dicho el productor Miguel Ángel Fox meses atrás; sin embargo, el influencer no es parte del proyecto, lo que algunos de sus fans han asociado con Noguerón.

“Mucha fanaticada cree que esto es porque Aarón Mercury habló mal de la productora Rosa María Noguerón y de la producción de La casa de los famosos México, por lo que ahora está vetado de los proyectos de Televisa”, se lee en la publicación.

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¿Rosa María Noguerón explicó el supuesto veto de Aarón Mercury de Televisa?

Hasta ahora, Rosa María Noguerón no se ha pronunciado sobre el supuesto veto de Aarón Mercury de Televisa , pero diversos usuarios en redes señalan que no es verdad, pues el exhabitante de LCDLFM es parte del elenco de ‘Corazón de Marruecos’, lo que ha generado comentarios como:



“Miguel Ángel Fox y Aarón tienen muy buena relación, así que no dudo que lo haya invitado”

“No creo porque Aaron está en novela y tiene otros proyectos”.

“Jair mil veces mejor, más divertido y auténtico”

Por su parte, Aarón Mercury tampoco ha confirmado que la información que circula en redes, por lo que el supuesto veto del influencer se mantiene solo como un RUMOR.

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