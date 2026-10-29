¿Mauricio Ochmann habló de más y reveló por accidente que regresó con Aislinn Derbez? Esto reveló: VIDEO

Las especulaciones sobre una posible reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann han dado mucho de qué hablar, al punto de que cualquier interacción o declaración de ambos suele ser interpretada por el público como una posible señal de que retomaron su relación.

Precisamente, Mauricio Ochmann volvió a estar bajo los reflectores luego de hacer un comentario relacionado con su vida sentimental durante una emisión de ‘¿Quién es la máscara?’. Sus palabras llamaron la atención de inmediato e incluso provocaron la reacción de sus compañeros en el programa.

¿El actor confirmó públicamente que se reconcilió con la hija de Eugenio Derbez? Te contamos.

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Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez / Foto: Redes sociales

¿Por qué surgieron rumores de reconciliación entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez?

Los rumores sobre una posible reconciliación entre Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez comenzaron a tomar fuerza desde hace varios meses, luego de que ambos fueran vistos compartiendo distintos momentos juntos, lo que despertó sospechas entre sus seguidores.

El rumor tomó fuerza por el reencuentro profesional que tuvieron con la película ‘Hasta el fin del mundo’, proyecto en el que volvieron a compartir pantalla como pareja, situación que también despertó comentarios sobre la química que mantienen.

Uno de los episodios que más llamó la atención ocurrió durante sus vacaciones en Hawái, donde los actores viajaron junto a su hija. Posteriormente, también fueron vistos juntos en Las Vegas, donde asistieron al concierto de Carin León.

Aunque ambos han demostrado que conservan una relación cercana por su hija, sus recientes apariciones y algunas declaraciones de Mauricio volvieron a poner sobre la mesa la posibilidad de una segunda oportunidad en el amor.

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¿Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez se reconcilian? / Redes sociales y cortesía del director

¿Mauricio Ochmann CONFESÓ EN VIVO que regresó con Aislinn Derbez?

Durante la reciente emisión de ‘¿Quién es la máscara?’, Mauricio Ochmann sorprendió al hablar sobre la convivencia que ha tenido últimamente con Aislinn Derbez. El actor comentó que ha pasado más tiempo con ella y que incluso ha estado haciendo más ejercicio.

De inmediato, sus compañeros Anahí, Yuri y Juanpa Zurita reaccionaron sorprendidos y aprovecharon la oportunidad para bromear sobre una posible reconciliación. Incluso, le recordaron la famosa frase “donde hubo fuego, cenizas quedan”, haciendo alusión a su historia de amor con la hija de Eugenio Derbez.

Ante los comentarios, Mauricio explicó que había convivido más con Aislinn por las vacaciones que compartió con su familia. Sin embargo, sus compañeros continuaron con las bromas y el actor decidió seguirles el juego.

Fue entonces cuando Ochmann respondió que, para revivir ese fuego, “hay que soplarle muy fuerte”.

Aunque sus palabras despertaron especulaciones sobre una posible segunda oportunidad con Aislinn Derbez, todo ocurrió en un tono de broma y el actor no confirmó que hayan retomado su relación sentimental.

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¿Quéééé? Atrapado, @mauochmann hizo una revelación de amor 🥰 ¿#QuiénEsLaMáscara? 🎭 📺 Disponible en #LasEstrellas, #Univisión y #ViX #meme https://t.co/VatM9D3jLJ — ¿Quién es la Máscara? (@eslamascara) October 30, 2026

¿Qué ha dicho Aislinn Derbez sobre una posible reconciliación con Mauricio Ochmann?

Aislinn Derbez también ha sido cuestionada sobre una posible reconciliación con Mauricio Ochmann y, aunque no ha confirmado que hayan retomado su romance, sí ha dejado abierta la posibilidad de que ocurra.

Recientemente, después de su viaje a Las Vegas, en donde se les vio incluso quedándose en la misma habitación de hotel, habló de la relación que ambos tienen, y dejó claro que existe un cariño especial entre ellos.

Sobre una segunda oportunidad en el amor, se reservó a decir que “solo el tiempo lo dirá”, sin descartar la posibilidad de que eso ocurra.

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