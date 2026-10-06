Mauricio Ochmann responde tajante a rumores de reconciliación con Aislinn Derbez, ¿volvieron?: “Qué les importa”

Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez han enfrentado numerosos rumores y cuestionamientos sobre una supuesta reconciliación en los últimos meses.

Después de la promoción de su película ‘Hasta el fin del mundo’, las preguntas sobre una segunda oportunidad en el amor para la expareja no se han detenido.

Ante la insistencia de la prensa, Mauricio Ochmann sorprendió al responder directamente ante esos cuestionamientos, de una forma directa.

¿Qué dijo Mauricio Ochmann sobre una posible reconciliación con Aislinn Derbez? Te contamos.

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Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann / Instagram

¿Por qué resurgieron los rumores de reconciliación entre Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann?

A pesar de que anunciaron su divorcio en 2020, Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez han mantenido una relación cercana y cordial, principalmente por su hija.

Seis años después de su separación, la expareja volvió a coincidir como protagonistas de la película ‘Hasta el fin del mundo’. Durante la gira de promoción de la cinta, las preguntas sobre una posible reconciliación no se hicieron esperar, debido a la química que ambos mostraron.

A esto se sumaron algunos momentos que compartieron recientemente en redes sociales. Hace unas semanas, tanto Aislinn como Mauricio publicaron fotos de unas vacaciones familiares, además de viajar juntos a Las Vegas para asistir al concierto de Carín León.

Las imágenes de ambos juntos rápidamente llamaron la atención y provocaron que surgieran nuevamente las especulaciones sobre una posible segunda oportunidad en el amor.

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Mauricio Ochmann, Aislinn Derbez

/ Foto: Redes sociales

Mauricio Ochmann dio contuntente respuesta a los rumores de reconciliación con Aislinn Derbez

Durante la premier de la película ‘Un mal partido’, Mauricio Ochmann habló con la prensa sobre su perspectiva de la paternidad y, por supuesto, no pudo faltar la pregunta sobre si ya retomó su relación con Aislinn Derbez.

El actor soltó una breve, pero contundente respuesta al decir: “¿Qué les importa?”, y explicó que, desde su perspectiva, este tipo de rumores sirven para mantener entretenidos a los medios de comunicación y que “se diviertan”.

“La verdad es que ¿a ustedes qué les importa? Es para mantenerlos entretenidos, para que ustedes se diviertan” Mauricio Ochmann

Sin embargo, Mauricio respondió en tono de humor y no dio mayores detalles sobre la relación que actualmente mantiene con la hija de Eugenio Derbez. El actor sí reconoció que tanto él como Aislinn reciben constantemente mensajes y preguntas para saber qué es lo que realmente existe entre ellos.

Ante la insistencia de los reporteros, Mauricio lanzó una frase con la que dejó entrever su deseo de que tanto él como Aislinn puedan vivir su vida sin estar constantemente involucrados en escándalos o especulaciones.

“Así nos escriben, nos inventan; no nos dejan vivir. Hay un axiona, que es mi axioma favorito: ‘Vive y deja vivir’.” Mauricio Ochmann

De esta manera, el actor no confirmó ni negó que exista una reconciliación con Aislinn Derbez y prefirió mantener en privado los detalles de su relación.

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#ZonaDeEspectáculos 😏 Mauricio Ochmann tomó con humor los rumores sobre una posible reconciliación con Aislinn Derbez. 👀❤️ #VLA, 8:55 A.M por @AztecaUno https://t.co/s20oZHIMoY — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 6, 2026

¿Qué ha dicho Aislinn Derbez sobre una segunda oportunidad con Mauricio Ochmann?

Después de su viaje a Las Vegas, la hija de Eugenio Derbez fue breve al hablar sobre su relación con Mauricio Ochmann y, aunque no confirmó que exista una reconciliación entre ambos, sí dejó claro que actualmente mantienen una buena relación y que existe mucho cariño entre ellos.

Cuando fue cuestionada directamente sobre la posibilidad de que pudiera darse una segunda oportunidad en el amor con Mauricio Ochmann, la actriz prefirió no cerrar esa puerta y dejó la respuesta en manos del tiempo, al señalar que “el tiempo lo dirá”.

“Nos caemos muy bien, nos queremos mucho... Pues el tiempo dirá (retomar su relación).” Aislinn Derbez

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