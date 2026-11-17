Aunque terminaron su relación en 2020, actualmente Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez se han visto envueltos en un sinnúmero de rumores de reconciliación, e incluso se les ha cuestionado si su hija no se ha visto afectada por los rumores.

Hace apenas unas horas el actor celebró su cumpleaños numero 49, celebración en la que nuevamente se vio junta a la expareja, ¿ahora sí ya regresaron? Esto es lo que se sabe.

Mauricio Ochmann, Aislinn Derbez

/ Foto: Redes sociales

Lee más: Mauricio Ochmann vuelve a besar a Aislinn Derbez tras seis años de separación y, ¡califica el momento!: “Muy rico”

¿Cuándo se casaron y por qué se separaron Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez?

Luego de una relación de apenas dos años, los Ochmann y Derbez contrajeron matrimonio el 28 de mayo de 2016, sin embargo, desafortunadamente en 2020 la pareja anunció que por mutuo acuerdo habían decidido tomar caminos separados, siempre priorizando el bienestar de su hija en común,

Aunque tanto Mauricio como Aislinn aseguraron que el amor entre ellos continuaba existiendo, sí revelaron que su vínculo evolucionó y que de alguna manera sus metas, prioridades e ideas personales de cada como individuo, iban en direcciones opuestas y que lo mejor era terminar.

La pareja desde que se separo ha mostrado un buena relación. / Instagram

Lee más: ¿Revivió el amor? Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann avivan rumores de romance tras reaparecer juntos

¿Por qué constantemente han vinculado a Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez?

Desde su separación, Mauricio y Aislinn han sido vinculados sentimentalmente en un sinnúmero de ocasiones, y es que desde el principio los dos decidieron trabajar como equipo por el bien de su hija, además de apoyarse en sus proyectos mutuos y por qué no, viajar como una familia.

Como si no fuera suficiente a mediados de este año protagonizaron la película “Hasta el fin del mundo” producción en la que los dos encarnan a una pareja de enamorados que tras una pausa en su historia, se reencuentran muchos años después, ¿coincidencia?

Por supuesto, ambos han sido cuestionados al respecto de una posible reconciliación, sin embargo, ninguno ha negado o aceptado de manera tajante si están juntos o no: “el amor nunca murió, siempre hemos estado unidos”, aseguró el actor.

Lee más: ¿Aislinn Derbez embarazada y Vadhir ‘N’ a la cárcel? La fuerte predicción sobre los Derbez: “Sorpresas”

¿Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez a punto de anunciar su regreso como pareja?

Los rumores de reconciliación entre Mauricio y Aislinn reavivaron luego de que el actor colgara algunas fotos de su cumpleaños en sus redes sociales, instantáneas en las que por cierto aparece la hija de Eugenio Derbez.

“Agradecido por un año más rodeado del amor y la luz de seres que amo profundamente. Sigamos celebrando la vida por siempre” Mauricio Ochmann

Para sorpresa de nadie, además de felicitaciones, Mauricio Ochmann recibió un sinnúmero de comentarios en los que los internautas coinciden sobre lo bien que se ven juntos:



“Viva el amor”

“Deberían regresar las cosas serían diferentes se ven más maduros y la niña se ve feliz a su lado”

“Amo verlos juntos nuevamente”

“A ustedes dos les perdono todo”

“Mereces ser amado, bien amado”

Hace algunas semanas Mauricio Ochmann fue cuestionado sobre su supuesta reconciliación con Aislinn Derbez, a la que tajante habría respondido a los medios: “La verdad es que ¿a ustedes qué les importa? Es para mantenerlos entretenidos, para que ustedes se diviertan”, entonces ¿volvieron? eso es algo que solo ellos saben.