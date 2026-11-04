¿José Eduardo Derbez le suplica otra oportunidad a Paola Dalay? Revela si buscará una reconciliación: “Puede”

Ha pasado cerca de una semana desde que José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirmaron su separación. Con el pasar de los días, ha surgido mucha información que apunta a que, presuntamente, ella le había sido infiel.

Pese a todo, algunos fans están esperanzados en una posible reconciliación. Recientemente, el actor hizo frente a este tema y respondió si había contemplado “reconquistar” a su ex. Te contamos los detalles.

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Paola Dalay y José Eduardo Derbez se separaron hace algunos meses / Mezcalent

¿Por qué José Eduardo Derbez y Paola Dalay se separaron?

El 1 de noviembre, José Eduardo Derbez y Paola Dalay subieron un video en redes sociales dando a conocer que su relación de 7 años había llegado a su fin. Señalaron que la ruptura se dio hace algunos meses y que todo terminó de la mejor manera posible.

Posteriormente, ella admitió que estaba “saliendo” con César Romo, un futbolista con quien se le vio hace poco en un evento de la Fórmula 1. Aclaró que no eran novios y que lo conoció después de que terminó su romance con José Eduardo.

Esta versión ha sido respaldada por el actor. Afirmó que no hubo infidelidad por ninguna de las partes y que le desea todo lo mejor a su expareja. También mencionó que tiene una relación cordial con ella por el bien de su hija.

Sobre su pequeña, ambos mencionaron que actualmente vive con él, pues el departamento donde vive ella aún está en remodelación. En cuanto el lugar esté terminado, se prevé que la menor esté con ella.

Pese a que las cosas aparentemente acabaron bien entre ellos, la influencer sigue recibiendo críticas. Más allá de su romance con Romo, la han tachado de “mala madre” por considerar que la está “abandonando por vivir su vida”. José Eduardo ha pedido un alto a los malos comentarios contra su ex, asegurando que siempre ha sido una “gran mamá”.

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José Eduardo Derbez y Paola Dalay dicen que todo terminó de buena manera / Mezcalent

José Eduardo Derbez habla de una posible reconciliación con Paola Dalay

En una entrevista reciente con la prensa, José Eduardo Derbez fue cuestionado sobre la posibilidad de una reconciliación con Paola Dalay. El actor respondió con un: “Nunca se sabe”, seguido de un comentario irónico sobre los rumores de reconciliación entre su hermana Aislinn y Mauricio Ochmann.

“Por el momento no, pero uno nunca sabe. Puede que, dentro de siete u ocho años, hagamos una película”. José Eduardo Derbez

Durante la conversación, contó que, en su momento, hubo un intento de arreglar las cosas. Sin embargo, al final, y por “cosas de la vida”, no se pudo. Manifestó estar muy tranquilo y hasta le recomendó a su exnovia que “eligiera bien a sus futuras parejas” por el bien de la niña.

Hasta el momento, Paola no ha dicho nada sobre la posibilidad de retomar su romance con el actor. Tan solo se ha limitado a decir que es una “persona maravillosa y un gran papá”, de quien tendrá siempre muy buenos recuerdos.

¿José Eduardo Derbez habría confirmado que Paola Dalay supuestamente le fue infiel?

Si bien José Eduardo Derbez ha insistido en que su relación con Paola Dalay acabó relativamente bien, muchos siguen sospechando de una posible infidelidad por parte de ella.

La teoría parece haberse reforzado después de que diversos medios digitales reportaran que, presuntamente, el actor le dio like a un post de un creador de contenido que justamente sugiere que la influencer presuntamente le “puso el cuerno”.

Según se dice, la reacción se había hecho durante la madrugada de este miércoles 4 de noviembre. Para muchos, sería la prueba fehaciente que confirmaría los rumores de una supuesta infidelidad. El famoso no se ha pronunciado ante esto.

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