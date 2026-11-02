Maryfer Centeno lanza fuerte revelación tras análisis video de separación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez

Desafortunadamente, la historia de amor de José Eduardo Derbez y Paola Dalay llegó a su fin. Ambos dieron a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

Como era de esperarse, las reacciones fueron variadas, y ahora se está viralizando el análisis de la grafóloga, Maryfer Centeno, ¿qué dijo del lenguaje corporal de ambos? Aquí te lo revelamos.

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Separación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez se confirmó / Redes sociales

¿Por qué pusieron fin a su relación José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

Fue a través de un video en el que José Eduardo y Paola revelan que su historia de amor de 7 años había terminado, asegurando que esta decisión la estaban tomando desde el amor y el respeto. José Eduardo aseguró que buscaron solucionar sus problemas como pareja, sin embargo, finalmente decidieron tomar caminos separados.

Paola Dalay compartió que aunque ya no serán una pareja, es muy seguro que los sigamos viendo juntos, pues ambos tienen una hija en común, por quien están enfocados en mantenerse unidos como padres.

“Tomamos la decisión de separarnos, con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija, y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años” José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez y Paola Dalay ya no están juntos / Redes sociales

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Maryfer Centeno reacciona a separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay

Como era de esperarse, la grafóloga Maryfer Centeno reaccionó al video publicado por la expareja, causando revuelo por los detalle que percibió desde su experiencia interpretando el lenguaje corporal.

Según los dichos de Centeno, presuntamente se puede notar que la más interesada en dar a conocer la noticia era Paola Dalay, pues se nota apresurada “es quien toma la batuta en ese anuncio de separación… ella parece ser una mujer de carácter muy fuerte, ella parece ser muy dominante con José Eduardo”, dijo.

Para Maryfer hay otro detalle interesante en el video, pues mientras José Eduardo da señales de estar bastante triste, Paola se nota un tanto desafiante e incluso, coqueta por la manera en la que se la pasa arreglándose “mira, se sigue arreglando, se sigue admirando ella”.

¿José Eduardo Derbez le es infiel a Paola Dalay? / Redes sociales

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Paola Dalay, ¿planeó su separación de José Eduardo Derbez?

El análisis de la grafóloga experta se vuelve aún más polémico cuando el hijo de Victoria Ruffo empieza a declarar que ellos como pareja también estaban tratando de arreglar su relación: “y si no lo habíamos dicho antes era porque tampoco sabíamos como decirlo, ni nosotros sabíamos qué onda”.

“¿Ni nosotros sabíamos qué onda? Yo creo que ella sí, yo creo que Paola Dalay sí sabía perfectamente qué onda. Quiero que veas como el cuerpo de ella va totalmente en sentido contrario al cuerpo de José Eduardo Derbez, sin duda alguna se ve más triste José Eduardo que ella, ‘y nos seguirán viendo juntos’ hasta con un rostro de hartazgo lo dice ella”, finalizó Maryfer Centeno.

Aunque el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo aseguró que el fin de su relación no tiene que ver con un tercero en discordia en un reciente encuentro con la prensa: “Nada, no hubo infidelidad”, Paola Dalay está siendo señalada sobre una presunta infidelidad a José Eduardo Derbez con un futbolista ¿será?