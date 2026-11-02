Paola Dalay aparece con nuevo ‘galán’ tras romper con José Eduardo Derbez: ¿Aislinn Derbez los vio juntos? FOTOS

Luego de que José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirmaron su separación tras meses de rumores, se dio a conocer que la influencer estuvo con su nuevo ‘galán’ en un importante evento de la Ciudad de México, al cual también asistió Aislinn Derbez, hermana del actor. ¿Vio a su excuñada en pleno romance? ¡Te contamos los detalles!

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Paola Dalay presume a su nuevo novio en evento donde estuvo Aislinn Derbez. / Redes sociales

¿Cuándo y cómo confirmaron su separación Eduardo Derbez y Paola Dalay?

La tarde del 1 de noviembre, José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirmaron su separación a través de un video difundido en redes tras varias semanas de rumores. De acuerdo con la pareja, no habían abordado el tema porque no sabían cómo hacerlo.

“Tomamos la decisión de separarnos, con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija, y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años”. José Eduardo Derbez

Asimismo, detallaron que se trata de una decisión que fue tomada hace algunas semanas, la cual no marcará su separación como papás de su pequeña hija. “Nada más para hacerlo oficial de que ya no estamos juntos. Siempre vamos a estar pendientes de nuestra hija”.

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¿Por qué Paola Dalay está envuelta en rumores de infidelidad tras ruptura con José Eduardo Derbez?

Minutos después de que la pareja formalizó su separación, comenzaron a circular rumores de que Paola Dalay le había puesto el cuerno a José Eduardo Derbez, pues el anuncio de su ruptura se dio luego de que la influencer apareciera en su Instagram junto al futbolista César Romo.

La cuenta ‘Reina venenosa’, especializada en temas de espectáculos, compartió: “Se especula que Paola Dalay ya mantenía una relación desde hace tiempo con César Romo, y ayer ya no pudieron seguir ocultando su amor, ya que el futbolista César Romo reposteó una foto abrazando a Paola en el Autódromo Hnos. Rodríguez”.

Las especulaciones de inmediato generaron reacciones, pues la misma cuenta aseguró que el hijo de Eugenio Derbez se mostró más “afectado, decaído y triste” con la noticia, lo que podría indicar una infidelidad. Sin embargo, el actor desmintió los rumores de una supuesta tercera en discordia en un encuentro con la prensa.

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Paola Dalay presume a su nuevo novio en evento donde estuvo Aislinn Derbez. / Redes sociales

¿Aislinn Derbez vio a Paola Dalay con su nuevo ‘galán’ tras confirmar su separación de José Eduardo Derbez?

En medio de los rumores que desató la separación de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, Ailsinn Derbez, hermana del actor, compartió en su cuenta de Instagram que estuvo de visita en la Ciudad de México como parte del evento que se realizó en el Autódromo Hermanos Rodríguez el fin de semana.

Cabe señalar que en ese mismo evento se dio cita Paola Dalay junto al futbolista César Romo, con quien compartió una foto en sus historias de Instagram, lo que desató sospechas de un posible encuentro entre la actriz y su excueñada; sin embargo, dicha información NO está confirmada.

Por su parte, la hija de Eugenio Derbez solo ha compartido fotos y videos del evento en los que se ve junto a la actriz Renata Notni. Además, no se ha pronunciado de manera oficial sobre la ruptura de su hermano y Paola Dalay.

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Paola Dalay presume a su nuevo novio en evento donde estuvo Aislinn Derbez. / Redes sociales

¿Qué dijo Paola Dalay sobre los rumores de infidelidad a José Eduardo Derbez?

A menos de un día de haber anunciado su separación, Paola Dalay confirmó que está saliendo con el futbolista César Romo tras terminar con José Eduardo Derbez. En una entrevista para Gustavo Adolfo Infante, la influencer desmintió infidelidad y explicó:

“Sí, estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí después de terminar con José Eduardo. Aunque no era pública (la separación), yo seguí con mi vida, como él también lo hizo, y está bien”. Paola Dalay

Hasta el momento, José Eduardo Derbez no ha reaccionado a las recientes declaraciones de su expareja; mientras tanto, los rumores y teorías en redes siguen creciendo. ¿Será una ruptura definitiva?

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