Paola Dalay confirma relación con César Romo tras separarse de José Eduardo Derbez: “No fue infidelidad”

“Paola Dalay y José Eduardo Derbez sí se separaron por una infidelidad de ella”. Al menos eso es lo que aseguran en redes sociales luego de que la propia influencer admitiera tener una relación con César Romo, futbolista de la Kings League con quien se le vio hace poco. Te contamos qué está pasando.

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César Romo es el futbolista con el que se le vio a Paola Dalay, expareja de José Eduardo Derbez / Redes sociales

Así fue como Paola Dalay, expareja de José Eduardo Derbez, confirmó su relación con César Romo

Hace unos minutos, la propia Paola Dalay, expareja de José Eduardo Derbez, respondió directamente si tenía o no una relación con César Romo. En entrevista para el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, la creadora de contenido dijo sin tapujo:

Paola Dalay “Sí, estamos saliendo, pero sí quiero aclarar que lo conocí después de haber terminado con José Eduardo. Aunque no era público (la separación), yo seguí con mi vida, como él también lo hizo y está bien”.

Reiteró que “no fue infidelidad” y aclaró que, como tal, todavía “no eran novios”. Sin embargo, dijo que las cosas “están fluyendo bastante bien”. También señaló que la separación con el hijo de Eugenio Derbez ocurrió hace meses y se dio de la mejor manera posible.

“Hay cosas que nos guardamos para nosotros, pero lo único que sí les puedo decir es que no hubo infidelidades de parte de ninguno de los dos. Estamos muy tranquilos por ese lado. Ya lo había dicho. Dentro de la relación nos respetamos mucho. Es lo único que te puedo decir. Nunca (hubo violencia). José Eduardo es una persona increíble, un papá espectacular”, expresó.

Finalizó diciendo que, si bien el padre de su hija es alguien “espectacular”, hay “cosas que ya no dan para más”. También destacó que no ha hablado con ningún miembro de la familia Derbez o con Victoria Ruffo, su exsuegra, a quien dijo no ver “desde la separación”.

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Paola Dalay es criticada por presunta infidelidad a José Eduardo con César Romo

Si bien Paola Dalay insiste en que no le fue infiel a José Eduardo Derbez, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar tras su revelación sobre César Romo. Y es que muchos sostienen que la separación sí se dio por un presunto engaño de ella.

Algunos usuarios hasta recordaron que, meses antes, había una cierta interacción entre Dalay y Romo en redes sociales. Ambos se daban likes en Instagram y hace poco se les vio juntos en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Aunado a todo esto, la cuenta ‘Reina venenosa’ reportó que, supuestamente, a Paola y César se les notaba muy cercanos en dicho lugar. Mencionó que esa fue la razón por la que ella y José Eduardo decidieron hacer pública la ruptura.

“La gente los vio bastante románticos en el autódromo, por eso se le ve a José Eduardo más afectado, ya que él quería luchar por su familia, y pues no quedó de otra más que anunciar la separación”, informó.

Cabe destacar que José Eduardo también ha dicho que no hubo infidelidad de por medio. Aunque reconoció que quiso salvar su relación en su momento, dijo que al final no se pudo, aparentemente, por ciertos desacuerdos.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron su separación en un video para redes sociales / Redes sociales

¿Quién es César Romo, la presunta causa de la separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay?

César Romo, a quien están señalando de ser la causa de la ruptura entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay, es un futbolista mexicano de 30 años. Actualmente, es defensa en el equipo Raniza FC de la Kings League Américas.

Su nombre se volvió tendencia por una foto junto a Paola tras su separación de José Eduardo Derbez. Hasta el momento, él no ha dicho nada sobre toda esta polémica.

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