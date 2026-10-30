¿Pleito por la herencia de Victoria Ruffo? José Eduardo Derbez lanza contundente mensaje a sus hermanos

La herencia de Victoria Ruffo se convirtió en tema de conversación luego de que la actriz revelara que ya tiene listo su testamento para evitar conflictos familiares. Tras sus declaraciones, José Eduardo Derbez rompió el silencio y sorprendió con una respuesta tan relajada como contundente. El actor aseguró que no está preocupado por la repartición de los bienes de su madre e incluso aprovechó para bromear sobre quién es el hijo favorito de la llamada Reina de las Telenovelas.

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Victoria Ruffo / IG: @victoriaruffo

¿Cómo repartirá Victoria Ruffo su herencia y qué dijo sobre posibles pleitos entre sus hijos?

La polémica sobre la herencia de Victoria Ruffo comenzó cuando la actriz confesó que ya tiene todo preparado legalmente para evitar problemas entre sus herederos cuando llegue el momento.

Sus declaraciones llamaron la atención porque dejó claro que el reparto dependerá, incluso, del comportamiento de sus hijos. La actriz comentó:

“Vamos a ver cómo se portan de aquí a que me muera. A ver qué les toca. Claro, papelito habla y yo sí ya tengo todo bajo control”. Victoria Ruffo

Tras estas palabras, José Eduardo Derbez fue cuestionado por la prensa y dejó claro que la situación no le genera ninguna preocupación ni conflicto dentro de su familia.

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Victoria Ruffo / Redes sociales

¿José Eduardo Derbez pelearía por la herencia de Victoria Ruffo?

Durante un encuentro con los medios, el conductor y actor explicó que no tiene expectativas sobre los bienes de Victoria Ruffo y que respeta cualquier decisión que tome la actriz respecto a su patrimonio.

José Eduardo aseguró que gracias a su carrera profesional ha logrado construir su propio patrimonio, por lo que no depende de una posible herencia para asegurar su futuro económico.

De manera directa expresó: “Yo tengo mi trabajo y mi dinero, entonces a quien quiera (heredar), no tengo problema. Yo tengo lo mío, para eso trabajo tanto”.

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Capturas de pantalla

¿José Eduardo Derbez lanzó una indirecta a sus hermanos Vicky y Anuar Fayad por la herencia de Victoria Ruffo?

Aunque el tema de la herencia suele generar controversias en muchas familias famosas, José Eduardo optó por tomar la situación con humor y lanzó un comentario que rápidamente llamó la atención.

Entre risas, el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez aseguró que existe algo que sus hermanos tienen completamente claro desde hace años.

“El favorito soy yo, lo tengo claro, pero ellos también lo saben (sus hermanos)”, dijo el actor en tono de broma, provocando reacciones entre los seguidores de la familia.

¿Quiénes son los tres hijos de Victoria Ruffo y quiénes podrían quedarse con su herencia?

A lo largo de su exitosa trayectoria en la televisión mexicana, Victoria Ruffo se convirtió en madre de tres hijos que han formado parte importante de su vida personal.

Su primogénito es José Eduardo Derbez, fruto de la relación que mantuvo con el comediante y productor Eugenio Derbez. Con el paso de los años, José Eduardo logró construir una carrera propia dentro del entretenimiento.

Posteriormente, la protagonista de éxitos como La madrastra y Corona de lágrimas tuvo a Victoria Fayad y Anuar Fayad, nacidos de su matrimonio con el político Omar Fayad.