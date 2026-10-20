¿Victoria Ruffo molesta con Paola Dalay por no visitarla en el hospital? Hace fuerte comentario: “¿Para qué”
Victoria Ruffo habló sobre el hecho de que Paola Dalay no estuvo con ella mientras estuvo hospitalizada. ¿Expresó su molestia con ella?
Victoria Ruffo pasó más de una semana hospitalizada debido a una delicada complicación de salud.
Al respecto, la actriz ha hablado sobre su recuperación y recordado cómo fueron aquellos días en los que permaneció internada, así como quiénes de sus familiares estuvieron a su lado para acompañarla.
Sin embargo, llamó la atención la ausencia de su nuera, Paola Dalay, durante ese periodo. Victoria Ruffo habló sobre lo que piensa de que no haya ido a visitarla. ¿Está molesta?
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¿Por qué estuvo hospitalizada Victoria Ruffo?
Victoria Ruffo estuvo hospitalizada durante ocho días debido a una infección por ‘norovirus', un virus que le provocó fuertes malestares estomacales, entre ellos vómitos y diarrea constantes.
La actriz explicó que la pérdida de líquidos fue lo que agravó salud, pues no estaba tomando suficiente agua y terminó sufriendo una deshidratación severa que la llevó al hospital.
“Me dio un virus que se llama, ahí les encargo para que lo busquen: ‘norovirus’. Es el virus de la gripa del estómago, es lo que dura una gripa, pero aquí está lo canijo porque es vómito y diarrea”
La actriz contó que recibió tratamiento y que, después de varios días internada, pidió regresar a casa. Finalmente, los médicos la dieron de alta con la indicación de volver al hospital si presentaba nuevamente síntomas.
Tras esta complicación, Victoria Ruffo aseguró que se estaba mejor y que retomaría sus actividades, aunque continuaba bajo tratamiento médico.
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¿Victoria Ruffo está molesta porque Paola Dalay no la visitó en el hospital?
En su momento, Paola Dalay declaró que sí acudió al hospital para acompañar a José Eduardo, pero no entró a visitar a su suegra, pues permaneció afuera mientras el actor ingresaba para ver a su mamá.
“Yo desde afuera. José Eduardo entraba a verla y yo lo esperaba afuera.”
Ante ello, Victoria Ruffo no se mostró molesta y aclaró que no es responsabilidad de Paola ir a visitarla, sino de su hijo. Además, aseguró que ella estaba acompañada en todo momento por sus hermanas, y no hacían falta más visitas.
Por esta razón, la actriz señaló que no representa ningún problema para ella que su nuera no haya entrado a verla durante su hospitalización.
“La responsabilidad es de él, no de ella. ¿Para qué? (que Paola entrara) No dejan entrar a los hospitales a mucha gente, y mis hermanas estaban ahí metidas todo el día, estaban conmigo.”
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#LoVisteEnVentaneando Victoria Ruffo reacciona al hecho de que su nuera Paola Dalay no la visitó en el hospital 🏥👀. Además, confiesa que ya tiene listo su testamento para no dejarle problemas a sus hijos 📜❤️. #Ventaneando 1:00 PM por #AztecaUNO https://t.co/wyugm0CeFX— Ventaneando (@VentaneandoUno) October 20, 2026
¿Victoria Ruffo ya tiene listo su testamento?
Victoria Ruffo también afirmó que ya tiene preparado su testamento y que dejó en orden todo lo relacionado con sus bienes, para definir qué le corresponderá a cada uno de sus tres hijos cuando ella ya no esté y evitar conflictos.
La actriz recordó que sus padres no les dejaron una herencia económica a ella y a sus hermanos, por lo que no tuvieron problemas con el reparto de sus bienes.
Asimismo, la actriz bromeó sobre lo que recibirán sus hijos y dejó claro que tendrán que esperar para conocer qué les tocará.
“A ver cómo se portan de aquí a que me muera”, comentó entre risas.
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