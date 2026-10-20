¿Victoria Ruffo molesta con Paola Dalay por no visitarla en el hospital? Hace fuerte comentario: “¿Para qué”

Victoria Ruffo pasó más de una semana hospitalizada debido a una delicada complicación de salud.

Al respecto, la actriz ha hablado sobre su recuperación y recordado cómo fueron aquellos días en los que permaneció internada, así como quiénes de sus familiares estuvieron a su lado para acompañarla.

Sin embargo, llamó la atención la ausencia de su nuera, Paola Dalay, durante ese periodo. Victoria Ruffo habló sobre lo que piensa de que no haya ido a visitarla. ¿Está molesta?

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Victoria Ruffo estuvo hospitalizada / Redes sociales

¿Por qué estuvo hospitalizada Victoria Ruffo?

Victoria Ruffo estuvo hospitalizada durante ocho días debido a una infección por ‘norovirus', un virus que le provocó fuertes malestares estomacales, entre ellos vómitos y diarrea constantes.

La actriz explicó que la pérdida de líquidos fue lo que agravó salud, pues no estaba tomando suficiente agua y terminó sufriendo una deshidratación severa que la llevó al hospital.

“Me dio un virus que se llama, ahí les encargo para que lo busquen: ‘norovirus’. Es el virus de la gripa del estómago, es lo que dura una gripa, pero aquí está lo canijo porque es vómito y diarrea” Victoria Ruffo

La actriz contó que recibió tratamiento y que, después de varios días internada, pidió regresar a casa. Finalmente, los médicos la dieron de alta con la indicación de volver al hospital si presentaba nuevamente síntomas.

Tras esta complicación, Victoria Ruffo aseguró que se estaba mejor y que retomaría sus actividades, aunque continuaba bajo tratamiento médico.

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Victoria Ruffo / Instagram

¿Victoria Ruffo está molesta porque Paola Dalay no la visitó en el hospital?

En su momento, Paola Dalay declaró que sí acudió al hospital para acompañar a José Eduardo, pero no entró a visitar a su suegra, pues permaneció afuera mientras el actor ingresaba para ver a su mamá.

“Yo desde afuera. José Eduardo entraba a verla y yo lo esperaba afuera.” Paola Dalay

Ante ello, Victoria Ruffo no se mostró molesta y aclaró que no es responsabilidad de Paola ir a visitarla, sino de su hijo. Además, aseguró que ella estaba acompañada en todo momento por sus hermanas, y no hacían falta más visitas.

Por esta razón, la actriz señaló que no representa ningún problema para ella que su nuera no haya entrado a verla durante su hospitalización.

“La responsabilidad es de él, no de ella. ¿Para qué? (que Paola entrara) No dejan entrar a los hospitales a mucha gente, y mis hermanas estaban ahí metidas todo el día, estaban conmigo.” Victoria Ruffo

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#LoVisteEnVentaneando Victoria Ruffo reacciona al hecho de que su nuera Paola Dalay no la visitó en el hospital 🏥👀. Además, confiesa que ya tiene listo su testamento para no dejarle problemas a sus hijos 📜❤️. #Ventaneando 1:00 PM por #AztecaUNO https://t.co/wyugm0CeFX — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 20, 2026

¿Victoria Ruffo ya tiene listo su testamento?

Victoria Ruffo también afirmó que ya tiene preparado su testamento y que dejó en orden todo lo relacionado con sus bienes, para definir qué le corresponderá a cada uno de sus tres hijos cuando ella ya no esté y evitar conflictos.

La actriz recordó que sus padres no les dejaron una herencia económica a ella y a sus hermanos, por lo que no tuvieron problemas con el reparto de sus bienes.

Asimismo, la actriz bromeó sobre lo que recibirán sus hijos y dejó claro que tendrán que esperar para conocer qué les tocará.

“A ver cómo se portan de aquí a que me muera”, comentó entre risas.

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