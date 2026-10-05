¡Victoria Ruffo fue hospitalizada de emergencia! Atravesó una terrible infección: “Entré con deshidratación”

Luego de que Victoria Ruffo alarmara a sus seguidores al aparecer muy adolorida en redes, la ‘Queen de las telenovelas’ reapareció ante las cámaras en un encuentro con la prensa en el que confesó que hace un par de semanas tuvo que ser hospitalizada de emergencia. ¿Cuál es su estado de salud? ¡Aquí te contamos!

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Victoria Ruffo revela que fue hospitalizada de emergencia. / Redes sociales

¿Por qué la actriz Victoria Ruffo apareció adolorida en redes?

Tras la polémica entre Victoria Ruffo y Yolanda Andrade por los comentarios sobre la hija de Alessandra Rosaldo, la actriz de telenovelas como ‘La madrastra’ y ‘Simplemente María’ compartió en sus redes que tuvo que someterse a una cirugía para extraer una muela debido a una fuerte infección.

“Hace tres días me quitaron una muela. Tenía mucho tiempo con ese dolor y lo había dejado, pues tenía una bola en la encía muy fea. Sigue dando latita porque había mucha infección”. Victoria Ruffo

Notablemente afectada y con una compresa en su mejilla, Ruffo aseguró que ya se encontraba mejor de salud y solo tenía pequeñas molestias que estaba tratando con antibióticos: “ Me duele el espacio en el que me quitaron la muela. Ya me estoy tomando mis antibióticos y todo ”.

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Victoria Ruffo subió un video a redes sociales con un fuerte dolor tras cirugía. / Instagram

Victoria Ruffo tuvo que ser hospitalizada de emergencia, ¿sufrió nueva infección?

Después de que Victoria Ruffo se sinceró sobre la cirugía a la que se sometió para que le extrajeran su muela, la actriz reapareció ante las cámaras en un encuentro con la prensa, en el que confesó que hace dos semanas fue hospitalizada de emergencia por una infección.

“Me dio un virus que se llama, ahí les encargo para que lo busquen: ‘norovirus’. Es el virus de la gripa del estómago, es lo que dura una gripa, pero aquí está lo canijo porque es vómito y diarrea, vómito y diarrea”. Victoria Ruffo

Debido a la emergencia que vivió, la mamá de José Eduardo recomendó tener precaución de no contraer un virus similar; además, alertó sobre nuevas enfermedades que a veces resultan un reto para los médicos: “Hay que seguir teniendo mucha precaución porque están saliendo muchas cosas nuevas que los mismos doctores no saben ni cómo arreglar ”.

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#ZonaDeEspectáculos 😮 Victoria Ruffo reveló que hace dos semanas tuvo que acudir al hospital debido a un virus. 🏥



La actriz compartió detalles sobre lo ocurrido y cómo se encuentra actualmente. 👀#VLA, 8:55 A.M por @AztecaUno pic.twitter.com/OioiiTSNG3 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 5, 2026

¿Cuál es el estado de salud actual de Victoria Ruffo tras contraer norovirus?

Victoria Ruffo, quien recientemente se vio envuelta en la polémica con Alessandra Rosaldo, dijo haberse sentido de la patada debido a que llegó deshidratada al hospital, pero actualmente se encuentra mejor e incluso sigue presente en la puesta en escena en la que participa.

“De la patada porque además entré al hospital con deshidratación porque me decía el doctor: Sale más de lo que entra. Tiene uno que tomar muchos líquidos. De cualquier lado lo puedes agarrar; la bronca está en que te lleves la mano a la boca y ya, ahí ya perdiste. Entonces, hay que lavarse las manos”. Victoria Ruffo

Cabe señalar que el ‘norovirus’ es un virus que provoca gastroenteritis aguda y aunque suele ser conocido como ‘gripe estomacal’ no tiene relación alguna con la influenza. Por el momento, Victoria Ruffo no ha dado nuevos detalles sobre su estado de salud, pero continúa presente en sus proyectos.

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