En abril de 2025, Héctor Soberón reveló que un año atrás le habían detectado un tumor cancerígeno en el pecho, y que se había sometido a un tratamiento que consistía en tomar una pastilla cada 15 días para eliminar células cancerígenas. Afortunadamente, lleva poco más de 1 año libre de esta enfermedad y nos da nuevos detalles sobre su padecimiento y recuperación:

“Estoy bien, tranquilo, con todas las energías del mundo y luchando todos los días. Ya estoy a unos cuantos meses de realizarme la remisión y, después de eso, veremos si ya estamos libres o seguimos luchando”. Héctor Soberón

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Héctor Soberón en un reciente evento público. / Fotos: Luis Pérez y redes sociales

¿Cómo ha sido el tratamiento de Héctor Soberón tras ser detectado con células cancerígenas?

Respecto a si ya terminó el tratamiento, dijo: “Yo estaba tomando solo pastillas, que fue un tratamiento de 6 meses, también llevé tratamientos externos con ozono, e hice muchas otras cosas. Ahorita estoy tranquilo. La remisión es que ahora, en enero, me vuelvo a checar para ver si estoy libre, si los ganglios están limpios o no, y esperemos que no haya metástasis”.

Al cuestionarle sobre los estudios que se ha realizado, comentó: “Afortunadamente, hasta ahorita he salido limpio. En enero ya veremos qué sucede. Estoy tranquilo y esperanzado de que todo saldrá perfecto”.

“Creo que hay que levantar la voz en estos casos, porque los hombres también tenemos mamas. No es muy común (el cáncer de mama en hombres). También muchas de las enfermedades son psicosomáticas y uno se las provoca, dependiendo del estrés que esté viviendo, de todo lo que está pasando por tu cabeza o tus sentimientos. Recuerda que el cuerpo también habla. En ese aspecto, estoy relajado”. Héctor Soberón

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Héctor Soberón espera seguir libre de cáncer de mama. / IG: @hector_soberon / Juan Pablo Méndez

¿Cuál es el consejo que Héctor Soberón dio a los hombres sobre el cáncer?

“Aconsejó a los hombres que se chequen, al igual que las mujeres. Octubre fue el mes del cáncer, y hay que estar checándonos continuamente. Por muy pequeño síntoma que tengas, ve y chécate, no pasa nada”.

Héctor toma terapias para superar esta situación. “Yo creo que son muchas cosas que uno guarda. Son emociones reprimidas. Lógicamente, ya lo solté y por eso tomo terapia. Desde los últimos 3 años y medio sigo tomando terapias y sigo yendo con un coach de vida. Sigo soportando y siendo resiliente en esta vida”, concluyó.

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Héctor Soberón manda consejo a todos los hombres tras luchar contra el cáncer. / IG: @hector_soberon / Juan Pablo Méndez

¿Cómo ha sido la lucha contra el cáncer de Héctor Soberón?

En 2024 se encontró una bolita en el pecho , por lo cual fue al doctor y, tras varios estudios, le detectaron un tumor cancerígeno. Se sometió a un tratamiento que consistió en tomar una pastilla cada 15 días.

, por lo cual fue al doctor y, tras varios estudios, le detectaron un tumor cancerígeno. Se sometió a un tratamiento que consistió en tomar una pastilla cada 15 días. El actor reveló esta situación en abril de 2025. Contó que su tratamiento funcionó y que cada 6 meses debe revisarse para saber si hay remisión.

Contó que su tratamiento funcionó y que cada 6 meses debe revisarse para saber si hay remisión. Afortunadamente, hasta el momento, Héctor está libre de cáncer. En enero próximo debe checarse para ver si continúa libre de esta enfermedad.

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Así ha sido la lucha de Héctor Soberón contra el cáncer. / Alejandro Isunza / Archivo TVNotas / IG: @hector_soberon

¿Cómo ha sido la trayectoria artística de Héctor Soberón?

Estudió ingeniería electrónica, pero descubrió que su pasión es la actuación.

Debutó como actor en la telenovela Muchachitas , en 1991. Luego estuvo en María José, Mi pequeña traviesa, El amor no es como lo pintan, Mi vida eres tú, Acorralada, La ruta blanca y Siempre tuya Acapulco , entre otras.

, en 1991. Luego estuvo en , entre otras. En el cine lo hemos visto en películas como: M orena, Campeón, La curva del olvido, Carpe Diem y Prisionera del lente.

y En televisión, trabajó en programas como: Para todos, Mi sueño es bailar y ¡Sí se puede!

y En teatro estuvo en la obra Cuando haces pop ya no hay stop, entre otras.

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Así ha sido la trayectoria de Héctor Soberón. / Fotos: Luis Pérez y redes sociales

¿Qué se sabe sobre el cáncer de mama en hombres?

La mayoría del cáncer de mama detectado en hombres es por carcinomas ductales invasivos (el tipo más común de cáncer de mama).

1 % de los casos de cáncer de mama en todo el mundo se da en hombres.

Debido a que esta enfermedad es tan poco común en varones, se encuentran con dificultades para recibir diagnósticos y tratamientos oportunos, lo que complica la recuperación y, en muchos casos, el cáncer se propaga en el organismo.

En 2026, se espera que a unos 2,670 hombres estadounidenses se les diagnostique cáncer de mama, y que unos 530 mueran a causa de esta enfermedad; sin embargo, la tasa de mortandad por este padecimiento va en aumento.

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