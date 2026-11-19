Hace algunos días Gomita encendió las alarmas al revelar que se despedía de su circo, afortunadamente el motivo de esta decisión se debía únicamente al final de temporada. Ahora, la influencer nuevamente ha provocado preocupación al dar a conocer una noticia inesperada relacionada con su estado de salud.

¿Cuál es la nueva complicación que está enfrentando Gomita en su estado de salud? Ella lo revela.

Gomita estado de salud / Redes sociales

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¿Cuál es la enfermedad que tiene Gomita?

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, no tiene ninguna enfermedad en sí misma, sino que ha venido arrastrando una serie de complicaciones médicas a causa del bypass gástrico al que se sometió en 2021.

Hoy en día Gomita sigue luchando con una hernia de Petersen, misma que produce en quien la padece, dolor abdominal intenso, náuseas, vómitos y distensión abdominal.

En febrero de este año Gomita debió ser intervenida de emergencia debido a una obstrucción intestinal causada por la hernia de Petersen. Afortunadamente el equipo médico actuó de manera inmediata pues en caso de no haberlo hecho, la influencer pudo haber terminado con una peritonitis severa que sin duda habría puesto en riesgo su vida.

Gomita se sometió a una cirugía en febrero / Redes sociales

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¿Qué dijo Gomita sobre su estado de salud actual?

Durante una entrevista en el programa “Hoy Día”, Gomita reveló que afortunadamente ha ido mejorando después de la intervención de emergencia del mes de febrero, sin embargo, aseguró que recientemente su médico le informó que deberán hacerle más estudios para saber qué es lo que tiene y saber si debe entrar al quirófano o no.

“Ahorita lo único que estamos tratando de encontrar, que ayer me dijo el doctor, que desafortunadamente puede ser piedras en la vesícula, una úlcera o puede ser otra hernia” Gomita

Gomita reveló que están a tiempo de hacer los estudios necesarios y que sin duda ella prefiere seguir un tratamiento con medicamentos, que volver a pasar por una cirugía: “tengo mucha fe de que no va a ser nada de eso, de que no me van a tener que operar”, aseguró.

Gomita preocupó a sus seguidores al hablar sobre las complicaciones de salud que sigue enfrentando. / Redes sociales

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¿Es peligroso hacerse un bypasss gástrico? Gomita lo aclara

En la misma entrevista la influencer quiso aclarar que aunque el bypass gástrico es una cirugía invasiva, las complicaciones que ha enfrentado ella de manera particular solo se experimentan por un porcentaje mínimo de pacientes: “ese efecto secundario que a mí me sucedió, le pasa al 1% de todos los operados, fue un caso en especial”.

Hoy en día la influencer se ha dicho más feliz que nunca a pesar de las luchas que ha atravesado con su salud, y respecto a los malos comentarios, Gomita asegura que ha sacado provecho: “le he sacado mucho provecho, soy inteligente para sacarle provecho a las funas”.