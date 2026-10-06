Gomita preocupa a sus seguidores tras sufrir severa reacción alérgica: “No puedo dormir”, ¿regresó al hospital?

Luego de que Gomita volviera a encender las alarmas al lanzar un mensaje sobre las complicaciones de su salud, la exhabitante de La casa de los famosos México preocupó a sus seguidores una vez más al mostrarse afectada por una fuerte alergia en su regreso de vacaciones. ¿Cuál es su estado de salud? ¡Te contamos los detalles!

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Gomita afectada por una fuerte alergia en su regreso de vacaciones. / Redes sociales

¿Cuál fue la cirugía por la que Gomita enfrenta complicaciones en su estado de salud?

Fue a principios de 2026 cuando Gomita fue hospitalizada de emergencia y preocupó a sus fans con impactantes imágenes. Con el paso de los días, la influencer dio a conocer que había enfrentado complicaciones a raíz de un ‘bypass gástrico’ realizado en 2021.

Según Aracely Ordaz, sufrió la obstrucción intestinal que requirió de una intervención médica de urgencia. Durante los primeros meses de recuperación se mostró severamente afectada y reflexiva sobre las cirugías plásticas, pero poco a poco se reintegró al mundo del espectáculo.

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Gomita casi pierde la vida en su última cirugía tras sufrir una obstrucción intestinal. / Francisco Mancera, redes sociales y Mezcalent

¿Por qué Gomita volvió a alarmar a sus seguidores tras complicaciones de salud?

Tras el regreso de Gomita a La casa de los famosos México, la creadora de contenido compartió un video en el que se dejó ver afectada por una alergia durante el regreso de sus vacaciones. Pese a que dicha reacción es completamente ajena a los problemas de salud que enfrentó antes, sus seguidores se mostraron preocupados.

De acuerdo con la exconductora de ‘Sabadazo’, a su regreso de un viaje se reencontró con sus mascotas, lo que le detonó una notoria alergia en su ojo, el cual terminó inflamado y lloroso. “No puedo dormir, traigo una alergia espantosa. Vean como se hinchó mi ojo”, expresó, y agregó:

“Todo es porque, como me había ido al viaje y no estuve con mis perritos y he estado con ellos ahorita, se me hizo bien feo mi ojo. No puedo dormir, mi ojo no deja de llorar. Todo por mis bebés, no sé qué hacer. No aguanto mi ojo, quiero dormir. Ayuda. Tengo una alergia espantosa”. Gomita

El llamado de ayuda de la influencer no pasó desapercibido por sus seguidores, quienes no duraron en colocar algunas recomendaciones para que lograra conciliar el sueño. Desde entonces, Gomita no ha dado mayores detalles, pero se mantiene activa en redes.

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¿Cuál es el estado de salud actual de Gomita tras complicaciones médicas y fuerte alergia?

A finales de agosto, Gomita se sinceró sobre su estado de salud tras el éxito de su propio circo, la influencer detalló que, tras la cirugía de emergencia, su estómago ha reaccionado bien, pero sus intestinos a veces están bien y otras veces no, lo que la ha llevado a vivir todos los días como si fuera el último.

“Soy una mujer que digo ‘tengo que vivir feliz’ porque yo no sé si con esto que me sucedió, pues me vaya en cualquier momento, que no quiero que pase eso, pero no voy a negar que sí lo pienso. Yo disfruto todo”. Gomita

Desde entonces no ha dado mayores detalles sobre su estado de salud , pero continuamente comparte contenido en redes y mantiene a sus seguidores al tanto, como ocurrió con su reciente alergia, la cual no pasó a mayores y no requirió ser trasladada al hospital.

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