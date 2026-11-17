En las últimas horas, se dio a conocer que Laura Bozzo recibió el alta médica, luego de permanecer un mes hospitalizada debido a una fuerte crisis de salud.

Junto con esta información, también se revelaron las primeras imágenes de la habitación en la que la conductora permaneció durante su estancia en un hospital de la Ciudad de México.

¿Cómo luce la habitación y qué se sabe sobre el estado de salud de Laura Bozzo? Te contamos.

Leer: Doctores quieren dar de alta a Laura Bozzo, pero nadie la va a recoger: “Todo el tiempo está sola”

Laura Bozzo / Redes sociales

¿Por qué fue hospitalizada la conductora Laura Bozzo?

Laura Bozzo fue hospitalizada el pasado 13 de octubre, cuando tuvo que ser ingresada de emergencia en un hospital de Acapulco, Guerrero, debido a fuertes dolores abdominales.

Tras realizarle varios estudios, los médicos detectaron que tenía una úlcera duodenal perforada, por lo que tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia.

Sin embargo, su estado de salud se complicó después de la cirugía, pues presentó peritonitis y un choque séptico derivado de la infección abdominal. Además, desarrolló problemas respiratorios, entre ellos neumonía y complicaciones pulmonares, que agravaron su condición.

Debido a la gravedad de su condición, la conductora fue trasladada al Hospital General de México, en la Ciudad de México, donde permaneció bajo vigilancia especializada, sedada e intubada en terapia intensiva.

Leer: Laura Bozzo: Tras crisis de salud, revelan a cuánto asciende su fortuna y quiénes serían sus herederos

Laura Bozzo / Redes sociales

¿Laura Bozzo ya fue dada de alta tras permanecer un mes en el hospital?

La periodista Liz López de ‘Todo para la mujer’ dio a conocer que Laura Bozzo recibió el alta médica el fin de semana. Sin embargo, explicó que la conductora ya había sido autorizada para salir del hospital desde el jueves, pero los médicos pusieron una importante condición para que la conductora pudiera salir del hospital.

De acuerdo con la periodista, los médicos indicaron que Laura debía contar con un tanque de oxígeno para llevar su recuperación en casa, por lo que sus familiares tuvieron que conseguir todo lo necesario, por lo que su salida del hospital se retrasó y finalmente pudo regresar a su casa hasta el fin de semana.

Aunque ya se encuentra fuera del hospital, la conductora deberá continuar con los cuidados correspondientes y utilizar oxígeno durante su recuperación.

“A Laura Bozzo la dieron de alta alrededor del día jueves, viernes, los médicos firmaron su alta. Pero, ¿por qué no podía salir? Pidieron que los familiares buscaran por su cuenta unos concentradores de oxígeno y tanques de oxígeno para mantenerla estable” Liz López

Leer: Acusan a la hija de Laura Bozzo de ¿LUCRAR a con la salud de la conductora? Esto revelaron tras encender las alarmas

Laura Bozzo / Redes sociales

¿Cómo luce la habitación del hospital en la que estuvo internada Laura Bozzo?

La periodista también reveló algunos detalles e imágenes de la habitación en la que la conductora permaneció internada durante casi un mes en el Hospital General de México.

De acuerdo con Liz López, la conductora estuvo en la habitación 461, ubicada en el cuarto piso de la torre quirúrgica, en un cuarto de aislamiento, en el que permaneció sola, a diferencia de otras habitaciones del hospital que suelen compartirse entre cuatro o hasta cinco pacientes.

La periodista contó que pudo ingresar hasta el lugar y observar a Laura Bozzo consciente, mientras recibía asistencia y le daban de comer.

También explicó que la conductora contaba con atención médica y que su hija Alejandra estuvo pendiente de ella durante su hospitalización; contrario a todo lo que mencionó, sobre que Laura Bozzo habría sido abandonada por sus hijas.

Leer: Ramsés Vidente lanza advertencia a familiares de Laura Bozzo “hay que cambiarla de hospital”