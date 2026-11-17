Hace poco más de un mes, Laura Bozzo fue hospitalizada de emergencia por una úlcera gástrica perforada. Mucho se ha dicho sobre su estado de salud e incluso hasta se llegó a difundir el rumor falso sobre su supuesta muerte.

Recientemente, comenzó a circular la información de que la conductora, aparentemente, ya habría sido dada de alta. Te contamos todo lo que se sabe.

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Laura Bozzo fue hospitalizada el 13 de octubre / Redes sociales

¿Por qué hospitalizaron a Laura Bozzo?

El 13 de octubre, se confirmó que Laura Bozzo fue hospitalizada en una clínica de Acapulco, Guerrero, lugar donde lleva viviendo desde hace varios años. En aquel entonces, sus allegados mencionaron que la habían operado por una úlcera gástrica perforada, asegurando que la intervención había salido bien.

Poco después, se encendieron las alarmas al reportarse que la presentadora había sido trasladada a un hospital en la Ciudad de México. Un empleado declaró que se había tomado esta decisión debido a que requería atención especializada.

En su momento, la conductora Andrea Escalona reportó que, presuntamente, Laura también tendría un problema pulmonar y estaría conectada a un respirador.

“Tiene todavía un tema en el pulmón, que es lo que ahorita se ha tratado, por eso no ha podido salir, todavía tiene respirador”. Andrea Escalona

Por otra parte, el periodista Jorge Carbajal señaló que, supuestamente, los doctores y enfermeras tendrían que lidiar con sus constantes cambios de ánimo. Y es que, según informó, las hijas de Bozzo presuntamente la habrían dejado sola.

“Las enfermeras ya están hasta el gorro porque Laura Bozzo se la pasa gritando, a mentadas, a humillaciones, su coraje principal es saber que está sola y sentirse sola, abandonada, que está de un humor, y dice que cómo la pudieron abandonar”, indicó.

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Laura Bozzo fue operada del estómago / Redes sociales

Laura Bozzo ya habría sido dada de alta, aseguran

Jorge Carbajal también llegó a reportar que, presuntamente, Laura Bozzo ya estaba mucho mejor de salud, pero que no la podían dar de alta aún, principalmente, debido a que sus hijas supuestamente la “abandonaron”.

“Laura Bozzo está muy bien, cuando había un 10% de probabilidades de que quedara bien y que lleva muchas semanas en terapia intensiva, dicen que está muy bien. Sigue hospitalizada y su único problema es que al parecer va a tener que traer siempre su tanquecito de oxígeno porque no terminan de resolverle un tema con los pulmones, porque aparte tiene EPOC”, puntualizó.

Ahora, el programa ‘Siéntese quien pueda’ informó que los médicos ya le habrían dado el permiso para regresar a casa. Si bien recalcaron no saber si ya estaría en casa, manifestaron que los doctores presuntamente le dieron el alta con la condición de que la familia fuera la que se encargara de conseguir el oxígeno y los concentradores para que continuara su tratamiento.

Siéntese quien pueda “¡Laura Bozzo podría continuar su recuperación en casa tras varios días hospitalizada! Según los últimos informes, la conductora peruana habría recibido el alta médica este fin de semana, con la condición de que su familia consiguiera el oxígeno y los concentradores necesarios para continuar su tratamiento fuera del hospital”.

Y agregaron: “Aunque todavía no se ha confirmado oficialmente su salida, esta información abre la posibilidad de una nueva etapa en su recuperación”.

Por otro lado, el periodista Javier Ceriani sostuvo que, al parecer, la presentadora ya estaría en su casa desde hace algunas horas y que sus hijas sí la cuidarían.

Cabe destacar que, hasta el momento, los allegados de Laura no han confirmado ni desmentido esta información. En tanto que sus fans le siguen deseando todo lo mejor para que logre recuperarse lo más pronto posible.

¿Quiénes son las hijas de Laura Bozzo?

Laura Bozzo tiene dos hijas, las cuales son producto de su matrimonio con Mario de la Fuente Balarezo, quienes son:

Victoria de la Fuente Bozzo : Es la hija mayor de la conductora. Es empresaria y se ha mantenido alejada de los medios de comunicación. Está casada y es madre de un hijo. Actualmente tiene 38 años.

: Es la hija mayor de la conductora. Es empresaria y se ha mantenido alejada de los medios de comunicación. Está casada y es madre de un hijo. Actualmente tiene 38 años. Alejandra de la Fuente Bozzo: Es la hija menor de Laura. A diferencia de su hermana, sí se dedicó al mundo artístico. Es modelo e influencer. Tiene 36 años y es la que ha dado algunas actualizaciones sobre el estado médico de su mamá.

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