¿Estado de salud de Laura Bozzo empeoró? Aseguran que la conductora está conectada a un respirador

La salud de la conductora peruana, Laura Bozzo, continúa preocupando a amigos, colegas y seguidores. A casi un mes de su hospitalización, revelaron detalles sobre su actualidad. Según se dice, Bozzo estaría conectada a un respirador. ¿Empeoró en los últimos días?

Laura Bozzo y sus problemas de salud / Redes sociales

¿Cuánto tiempo lleva hospitalizada la conductora Laura Bozzo?

El 13 de octubre trascendió que Laura Bozzo había sido internada de emergencia en Acapulco. De acuerdo con los reportes de ese momento, los médicos la operaron debido a un problema intestinal.

Alexandra, hija de la conductora peruana, afirmó entonces que la cirugía había tenido buenos resultados y que su madre se mantenía estable:

Sí, lamentablemente sí se le tuvo que hacer una cirugía, pero está estable. Está bien. Está recuperándose. La cirugía salió bien. No han pasado 24 horas, pero ya le está haciendo efecto todo. Está bien. Está estable, que es lo más importante… Esto ha sido bien fuerte, pero nada, está fuerte y va bien. Hija de Laura Bozzo

Posteriormente, Bozzo fue trasladada a un hospital en la Ciudad de México, lo que provocó más rumores en redes sociales. Una persona de su equipo de trabajo aclaró que la presentadora necesitaba someterse a estudios médicos más minuciosos.

De acuerdo con información que se filtró en distintos medios, la conductora sufrió complicaciones derivadas de una peritonitis, un choque séptico y una neumonía.

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Laura Bozzo fue trasladada a hospital de CDMX / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre el estado de salud actual de Laura Bozzo?

La actualización de salud de Laura Bozzo fue dada a conocer por Andrea Escalona, conductora de Hoy, quien explicó que obtuvo la información de una persona cercana a la peruana que acudió a visitarla al Hospital General de México.

De acuerdo con Escalona, la hospitalización inicial se debió a problemas estomacales, pero actualmente el foco de atención médica está en los pulmones, situación que la mantiene conectada a un respirador:

Tiene todavía un tema en el pulmón, que es lo que ahorita se ha tratado, por eso no ha podido salir, todavía tiene respirador:

Tiene todavía un tema en el pulmón, que es lo que ahorita se ha tratado, por eso no ha podido salir, todavía tiene respirador. Andrea Escalona, retomado de El Heraldo de México

Hasta el momento de esta nota, la familia de Laura no ha dado detalles sobre la posible salida de la conductora peruana del hospital. Se desconoce también de manera oficial si ha sufrido nuevas complicaciones .

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Andrea Escalona reveló detalles de la salud de Laura Bozzo / Redes sociales

¿Laura Bozzo tenía solo 10% de posibilidades de sobrevivir?

Después de que comenzara a circular la versión falsa, de que Laura Bozzo había fallecido (a raíz de una publicación de Alfredo Adame), su hija Victoria dio a conocer algunos detalles sobre el estado de salud de la conductora peruana.

De acuerdo con lo que relató, los médicos le habían dado a Laura un pronóstico desfavorable, e incluso se llegó a considerar la posibilidad de que no lograra sobrevivir:

Ella tenía una úlcera, la úlcera reventó, entró en peritonitis, a la hora que entraron creo que le daban 10% de opciones de que iba a salir de esta. Victoria de la Fuente, hija de Laura Bozzo

Victoria afirmó que en el hospital de Acapulco le salvaron la vida a su madre y que, luego de la cirugía, fue trasladada a la Ciudad de México para continuar su recuperación. Aunque su ingreso a un hospital público recibió fuertes críticas, ella defendió esa decisión:

La trasladan a uno de los mejores hospitales de México que es el Hospital General. Siento que se ha hecho mucho del '¿Por qué ese hospital?’ Es uno de los mejores hospitales de México. Victoria de la Fuente

Así fue como describió lo ocurrido con su madre: “un milagro”, tomando en cuenta lo complicado que llegó a ser el panorama para la presentadora peruana.

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